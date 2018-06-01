Сьогодні День захисту дітей: куди у Києві піти з дітьми

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У Києві в перший день літа пройдуть святкові та розважальні заходи для дітей

Сьогодні, 1 червня, до Дня захисту дітей вся Україна влаштовує святкування для дітей та їх сімей. Дивіться добірку святкових заходів, які пройдуть у Києві в перший день літа.

Фестиваль «Муркотяче дитинство»

До Дня захисту дітей пройде арт-фестиваль «Муркотяче дитинство» на підтримку соціального екологічного комплексу «КотоМістечко» (Київський зоопарк). У програмі заходу передбачено відкриття фото-виставки нон-стоп з циклу «Арт-Кіт», акторський майстер-клас, зона для малювання та Hand-made (ліплення з глини, виготовлення аксесуарів для улюбленців), фудзона і фотозона, дитяча арт-терапія, аніматори в костюмах котиків, шоу мильних бульбашок та музичний концерт з живою музикою, а також розіграш сертифікатів.

Коли: 1 червня, 12:00 - 18:00.

Де: проспект Голосіївський, 122, Державна бібліотека України для юнацтва. Вхід вільний.

Перший Київський бал

На території Контрактової площі та прилеглої до неї вулиці Петра Сагайдачного 1 та 2 червня влаштують Перший Київський бал. Контрактову площу перетворять на найбільшу танцювальну площу Європи, де зберуться прихильники активного способу життя – будуть майстер-класи з танців від відомих хореографів, безліч живої музики, спілкування із зірками сцени, знаними спортсменами, а кожен глядач стане учасником свята. Під час балу 1 червня, у День захисту дітей, планується встановити рекорд України – близько однієї тисячі дітей з усієї країни одночасно танцюватимуть вальс.

Коли: 1 червня початок о 15:00

Де: Контрактова площа

Вхід вільний

День здорової дитини

В Sky Family Park відбудеться сімейне свято «День здорової дитини». У програмі передбачені виступи юних виконавців, веселі вікторини з подарунками, виступи фахівців на тему здоров'я, відбудеться конкурс на кращий малюнок на тему здоров'я, а також нагородження переможців, які взяли участь у флешмобі на підтримку імунізації, який проводився серед шкіл Києва. Зустрічати гостей буде ведмедик-аніматор.

Коли: 1 червня 10:00 - 13:00

Де: проспект Генерала Ватутіна, 2-Т, Sky Family Park

Вартість входу - 50 грн, для дітей вхід вільний.

Відкриття Summer Park

Summer Park, дитячий парк розваг з батутами, відкривається в перший день літа і проведе цілий концерт з нагоди відкриття: професійні музиканти, циркові артисти, веселі аніматори, шоу з тваринами, а також можливість виграти подарунки. Атракціони передбачені і для самих маленьких відвідувачів. Також є фудкорти і морозиво.

Коли: 1-2 червня 10:00 - 20:00

Де: вул. Магнітогорська, 1а, маркет молл «Даринок»

1 червня вхід вільний.

Святкування на Позняках

Дитячий розважальний центр «Букаха» запрошує на свято до Дня захисту дітей. У програмі передбачені дитячі виступи, танці, майстер-класи, конкурси, подарунки, солодощі, аквагрим і мильні бульбашки.

Коли: 1 червня 12:00 - 18:00

Де: вул. Срібнокільськая, 3-г (м. Позняки), ТРЦ inSilver

Вхід вільний.

Розфарбуй свій день

Київський академічний театр ляльок до Дня захисту дітей влаштовує конкурс малюнків кольоровою крейдою «Розфарбуй свій день». Журі конкурсу - ляльки і актори театру. Нагородою переможцям стане запрошення на прем'єру вистави «Чарівна лампа Аладдіна» (або інший спектакль театру - за бажанням переможця). Також діти зможуть зустрітися з героями улюблених казок.

Коли: 1 і 2 червня о 10:30

Де: ул. Грушевського, 1-а, Київський академічний театр ляльок

Вхід вільний.

Щорічна Всеукраїнська Хода на захист прав дітей та сімей

Учасники Ходи під лідерством глав Церков і релігійних організацій пройдуть центром столиці до площі Конституції, біля Верховної Ради. Мета Ходи - звернути увагу суспільства і влади на моральні і духовні основи сім'ї і шлюбу як союзу чоловіка і жінки, необхідні для гармонійного виховання та здорового розвитку дітей.

Збір всіх бажаючих долучитися до ходи розпочнеться о 9:45 на Софійській площі в Києві, де відбудуться святковий концерт і розваги для дітей. Після цього з 11:00 учасники вирушать за передбаченим маршрутом.

Джерело: Українські новини