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    Київавтодор похвалився новою технікою для обробки доріг (фото)

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    Київавтодор отримав&nbsp;9 нових автомобілів Ford із обладнанням МКД-11&nbsp; - Київавтодор похвалився новою технікою для обробки доріг (фото)
    Київавтодор отримав 9 нових автомобілів Ford із обладнанням МКД-11 
    Фото: Київавтодор

    Отримані автомобілі використовуватимуться і взимку, і влітку

    Комунальна корпорація «Київавтодор» отримала нову техніку для обробки доріг. Її можна використовувати в усі сезони. Про це повідомили у корпорації.

    «9 новеньких автомобілів Ford із обладнанням МКД-11 уже прибули на підприємства комунальної корпорації. Техніка – універсальна. Узимку вона обробляє вулиці рідкими хлоридами. Улітку – миє дороги шампунями», – розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

    Він додав, що нині закінчується оформлення спецтранспорту. І вже найближчим часом машини працюватимуть на вулично-дорожній мережі столиці.

    «Узимку ці машини надзвичайно ефективні: вони рівномірно обробляють дорожнє покриття, зменшуючи використання солі. Навіть за таких температурних «каруселей», коли опади ідуть за плюсової температури, а вночі мороз, на вулицях, які обробили рідкими хлоридами, тривалий час не утворюється ожеледиця», – зазначив генеральний директор корпорації.

    У Київавтодорі вже використовують 3 таких машини. Вони працюють у Шевченківському, Печерському і Голосіївському районах. Після поповнення парку техніки, обробка вулиць рідкими хлоридами відбуватиметься в усіх районах міста.

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    Київавтодор похвалився новою технікою для обробки доріг (фото)
    Київавтодор похвалився новою технікою для обробки доріг (фото)
    Київавтодор похвалився новою технікою для обробки доріг (фото)
    Київавтодор похвалився новою технікою для обробки доріг (фото)

    Установки для приготування розчинів закупили для всіх ШЕУ районів, ШЕУ «Магістраль» і КП «Київавтошляхміст». У них змішується вода з технічною сіллю. Пропорції залежать від температури повітря: чим нижче температура, тим вища щільність розчину.

    Варто зазначити, що технологія обробки доріг рідкими хлоридами широко використовується в Австрії, Німеччині.

    Київ дороги автомобіль Київавтодор
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