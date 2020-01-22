Київавтодор похвалився новою технікою для обробки доріг (фото)



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Київавтодор отримав 9 нових автомобілів Ford із обладнанням МКД-11 Фото: Київавтодор

Отримані автомобілі використовуватимуться і взимку, і влітку

Комунальна корпорація «Київавтодор» отримала нову техніку для обробки доріг. Її можна використовувати в усі сезони. Про це повідомили у корпорації.

«9 новеньких автомобілів Ford із обладнанням МКД-11 уже прибули на підприємства комунальної корпорації. Техніка – універсальна. Узимку вона обробляє вулиці рідкими хлоридами. Улітку – миє дороги шампунями», – розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

Він додав, що нині закінчується оформлення спецтранспорту. І вже найближчим часом машини працюватимуть на вулично-дорожній мережі столиці.

«Узимку ці машини надзвичайно ефективні: вони рівномірно обробляють дорожнє покриття, зменшуючи використання солі. Навіть за таких температурних «каруселей», коли опади ідуть за плюсової температури, а вночі мороз, на вулицях, які обробили рідкими хлоридами, тривалий час не утворюється ожеледиця», – зазначив генеральний директор корпорації.

У Київавтодорі вже використовують 3 таких машини. Вони працюють у Шевченківському, Печерському і Голосіївському районах. Після поповнення парку техніки, обробка вулиць рідкими хлоридами відбуватиметься в усіх районах міста.

Установки для приготування розчинів закупили для всіх ШЕУ районів, ШЕУ «Магістраль» і КП «Київавтошляхміст». У них змішується вода з технічною сіллю. Пропорції залежать від температури повітря: чим нижче температура, тим вища щільність розчину.

Варто зазначити, що технологія обробки доріг рідкими хлоридами широко використовується в Австрії, Німеччині.