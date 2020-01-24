Тротуари в центрі Києва очистили від «спотикачів» (фото)



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Дорожники очистили тротуари від «спотикачів» на частині вулиць Саксаганського, Петлюри і Жилянської Фото: Київавтодор

Деяка реклама була приварена до тротуарів

У Києві триває процес впорядкування зовнішньої реклами. Роботи з демонтажу незаконних конструкцій проводять дорожники на своїх балансових територіях. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Уже кілька місяців ми активно очищаємо тротуари від незаконної реклами. Найбільше на пішохідних зонах розміщено штендерів, які ще називають «спотикачами». Відповідно до «Правил розміщення рекламних засобів» такі конструкції – нелегальні», – повідомив заступник генерального директора Київавтодору Валентин Осипов.

Сьогодні провели рейд у Шевченківському районі столиці. Дорожники очистили тротуари від «спотикачів» на частині вулиць Саксаганського, Петлюри і Жилянської.

«Ми очистили від штендерів кілька кварталів поблизу площі Перемоги. Демонтували більше півсотні конструкцій. Деяка реклама була приварена до тротуарів, тому довелось використовувати інструмент для різки металу», – додав Осипов.

«Спотикачі» заважають пішоходам, проїзду снігоприбиральних спецмашин. А у вітряну погоду недостатньо закріплені конструкції небезпечні. Вони можуть травмувати людей і пошкодити техніку.

Демонтажі відбуваються спільно з інспекторами міського благоустрою.

Дорожники уже очищали тротуари на Повітрофлотському проспекті, вулицях Ярославів Вал, Хрещатику, Богдана Хмельницького. Та частина власників закладів знову виставляють нелегальні конструкції на тротуар.

У Київавтодорі закликають усіх підприємців прибрати штендери та інші незаконні рекламні конструкції.

Раніше Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації визначило райони міста, де в грудні було найбільше демонтовано рекламних штендерів.