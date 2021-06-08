  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Сьогодні шоста річниця масштабної пожежі на нафтобазі під Києвом. Україна згадує трагічні події (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гасіння пожежі тривало 90 годин - Сьогодні шоста річниця масштабної пожежі на нафтобазі під Києвом. Україна згадує трагічні події (фото, відео)
    Гасіння пожежі тривало 90 годин
    Фото: ДСНС

    У результаті вибуху на нафтобазі загинули троє рятувальників

    Сьогодні, 8 червня, шоста річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України – пожежі на нафтобазі у смт Глеваха Київщини.

    Пожежа, що виникла 8 червня 2015 року, розділила життя багатьох людей на «до» та «після» і вже шостий рік відгукується болісними спогадами у серцях кожного небайдужого українця. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України

    Усього із полум’ям боролися 939 чоловік та 117 одиниць техніки, а позмінно в цілодобовому режимі одночасно працювали більше двох сотень людей та понад пів сотні одиниць техніки.

    Завдяки самовідданим діям вогнеборців у перші 12 годин вдалося запобігти розповсюдженню вогню за межі території нафтобази, зокрема на поруч розташовану нафтобазу КЛО, військову базу, де зберігалися боєприпаси і загалом в десятки разів зменшити масштаби надзвичайної ситуації.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Сьогодні шоста річниця масштабної пожежі на нафтобазі під Києвом. Україна згадує трагічні події (фото, відео)
    Сьогодні шоста річниця масштабної пожежі на нафтобазі під Києвом. Україна згадує трагічні події (фото, відео)
    Сьогодні шоста річниця масштабної пожежі на нафтобазі під Києвом. Україна згадує трагічні події (фото, відео)

    Гасіння пожежі тривало 90 годин, а локалізована вона була в межах периметру 9 червня. Проте ще до 20 червня, час від часу, у різних місцях відновлювалося горіння палива. Тож, остаточно ліквідувати пожежу вдалося лише 20 червня.

    За весь час ліквідації пожежі найтрагічнішим днем був ранок 9 червня, коли на території нафтобази пролунав вибух. В одну мить він забрав життя трьох рятувальників: Максима Глазкова – заступника начальника АРЗ СП ГУ ДСНС України у Київській області, підполковника служби цивільного захисту; Антона Басовського – пожежного-рятувальника 15 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Києві, сержанта служби цивільного захист; Андрія Тарасенка – заступника начальника АРЗ СП ГУ ДСНС України у Києві, майора служби цивільного захисту.

    Рятувальники посмертно були нагороджені орденом «За мужність» III ступеня.

    Теги: пожежа вибух трагедія ДСНС Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні шоста річниця масштабної пожежі на нафтобазі під Києвом. Україна згадує трагічні події (фото, відео)