Сьогодні шоста річниця масштабної пожежі на нафтобазі під Києвом. Україна згадує трагічні події (фото, відео)

У результаті вибуху на нафтобазі загинули троє рятувальників

Сьогодні, 8 червня, шоста річниця наймасштабнішої пожежі в історії пожежно-рятувальної служби України – пожежі на нафтобазі у смт Глеваха Київщини.

Пожежа, що виникла 8 червня 2015 року, розділила життя багатьох людей на «до» та «після» і вже шостий рік відгукується болісними спогадами у серцях кожного небайдужого українця. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України

Усього із полум’ям боролися 939 чоловік та 117 одиниць техніки, а позмінно в цілодобовому режимі одночасно працювали більше двох сотень людей та понад пів сотні одиниць техніки.

Завдяки самовідданим діям вогнеборців у перші 12 годин вдалося запобігти розповсюдженню вогню за межі території нафтобази, зокрема на поруч розташовану нафтобазу КЛО, військову базу, де зберігалися боєприпаси і загалом в десятки разів зменшити масштаби надзвичайної ситуації.

Гасіння пожежі тривало 90 годин, а локалізована вона була в межах периметру 9 червня. Проте ще до 20 червня, час від часу, у різних місцях відновлювалося горіння палива. Тож, остаточно ліквідувати пожежу вдалося лише 20 червня.

За весь час ліквідації пожежі найтрагічнішим днем був ранок 9 червня, коли на території нафтобази пролунав вибух. В одну мить він забрав життя трьох рятувальників: Максима Глазкова – заступника начальника АРЗ СП ГУ ДСНС України у Київській області, підполковника служби цивільного захисту; Антона Басовського – пожежного-рятувальника 15 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Києві, сержанта служби цивільного захист; Андрія Тарасенка – заступника начальника АРЗ СП ГУ ДСНС України у Києві, майора служби цивільного захисту.

Рятувальники посмертно були нагороджені орденом «За мужність» III ступеня.