Сьогодні у Києві відкриють нову платформу міської електрички

Станція знаходиться на вулиці Євгена Сверстюка

19 квітня в столиці буде відкрито залізничну платформу «Русанівка», яка не працювала з 2011 року попри численні петиції про її відкриття. Про це повідомляє Укрзалізниця на своєму Telegram-каналі.

Керівник з комунікацій пасажирського напрямку Олександр Шевченко повідомив, що сьогодні відкриють нову платформу Русанівка для кільцевої електрички.

«Рух з 06:30 до 20:30 в обидві сторони, по мірі виходу нових електричок плануємо в пікові години інтервал 15 хв. Графік руху і квитки є у чат-боті Укрзалізниці, посилання кину в коментарях, можна оплачувати Apple/Google Pay. Або безпосередньо на борту, але роз'їзні касири поки що у дефіциті, тож покладаємося здебільшого на чесність», – повідомив Шевченко.

Вартість квитка –15 грв.

Зупинка Київська Русанівка не працювала з 2011 року, обростаючи травою та нечисленними петиціями про її відкриття. Залізничники оперативно її «реанімували».

Очікується, що для столичних масивів Русанівка, Березняки, Соцмісто та цілої низки ЖК навколо станція суттєво полегшить щоденну логістику та розвантажить розв'язки на проспекті Соборності.

Нагадаємо, що після 21-річної перерви Укрпошта повідомила про відновлення курсування поштових вагонів.

Наприкінці березня «Укрзалізниця» відновила рух кільцевого електропотягу навколо Києва, який припинився у перші дні російської агресії.

Також стало відомо про одну людину, що постраждала внаслідок обстрілу російськими загарбниками електропотягу Шепетівка-Київ.