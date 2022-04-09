На залізницю повертаються поштові вагони

Від перевезення кореспонденції в вагонах намагалися відмовитися понад двадцять років тому

З 9 квітня доставляти пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку будуть у поштових вагонах, від використання яких раніше відмовились на користь автомобільного транспорту. Загалом планується ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів.

Один залізничний вагон може перевезти близько 40 контейнерів, а це орієнтовно 2,4 000 посилок. За тиждень, враховуючи всі маршрути, залізничними вагонами можна буде перевезти додатково близько 140 000 посилок.

Незважаючи на те, що відправлення здійснюється з 5 міст, адресувати посилку можна до будь якого населеного пункту, де є працююче відділення Укрпошти.

Також у поштових вагонах будуть перевозитися гуманітарні вантажі, які відправляють волонтери. Термін зберігання посилки у місті призначення – до 14 днів. Після цього, у разі якщо отримувач не забрав посилки, Укрпошта буде передавати їх волонтерським організаціям та фондам.

Укрпошта після 21 року перерви відновлює доставку відправлень залізницею. В Укрзалізниці наголошують, що оскільки логістичні ланцюги зараз потребують перебудови, а залізниця – очевидно найбільш надійне та прогнозоване рішення, особливо під час війни, тому що автошляхи стали небезпечними, а дорога – довша через блокпости.

Раніше стало відомо, що пересувні відділення поштового зв'язку доправили пенсії, продукти харчування та інші товари першої необхідності до населених пунктів Луганської області, які традиційно отримували їх через підприємства АТ «Укрпошта».