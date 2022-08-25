Соратник Кличка пояснив, чому не варто йти гуляти в парки під час тривоги

«Ракети можуть прилетіти куди завгодно. Тому боятися треба, тільки дурні не бояться»

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації Роман Ткачук в інтерв'ю «Главкому», пояснив, чому не варто йти гуляти в парки під час тривоги.

Ткачук розповів, що багато хто під час тривоги не ховається в бомбосховище, а просто виходить на відкритий простір – наприклад, в парк. Але такого виду захисту не передбачено.

«Ви можете вийти на простір, викопати траншею і сховатися в ній – це буде найпростіше укриття. А якщо просто вийти в парк і стати між дерев – це немає сенсу. У будинку тоді набагато безпечніше. Там хоча б теорія двох стін краще захищатиме від уламків, ніж просто стояти в парку на відкритій місцевості», – пояснив він.

Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації не радить їхати з міста на природу, бо ракети можуть прилетіти куди завгодно і як завгодно.

«Життя зупинити не можна. Ми повинні жити навіть в умовах війни, продовжувати працювати, вирішувати свої життєві справи. Як би там не було, ми не можемо хрест на собі поставити. Але мені дуже важко таке порадити, бо в нас повітряна тривога може оголошуватись по всій території України. У нас є обстріли на Вінниччині, у нас є обстріли на Рівненщині, у нас є обстріли по всій Київській області. Ракети можуть прилетіти куди завгодно і як завгодно. Тому боятися треба, тільки дурні не бояться. Страх – це нормальна захисна реакція людини», – підкреслив Ткачук.

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