Дифтерія на Закарпатті: Україна попросила сироватку в Індії



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За приблизними підрахунками потрібно 100 доз протидифтерійної сироватки - лікар

Керівництво Ужгородського національного університету через спалах дифтерії серед студентів звернулося до посольства Індії в Україні з проханням допомогти з терміновою доставкою протидифтерійних сироваток.

Про це сьогодні під час засідання міської протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді повідомив виконуючий обов’язки ректора УжНУ Олександр Сливка.

За його словами, буквально перед засіданням протиепідемічної комісії він підписав звернення, адресоване посольству Індії в Україні, з проханням допомогти в ситуації, що виникла зі спалахом дифтерії в Ужгороді.

Сливка уточнив, що це була ініціатива директора Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Поляка.

«Листа відправлено електронною поштою. Вже навіть, наскільки мені відомо, знайдено людину, яка зможе терміново привезти ці сироватки в Україну», - додав в. о. ректора.

Присутній на засіданні комісії Поляк повідомив, що за приблизними підрахунками потрібно 100 доз протидифтерійної сироватки.

Як повідомлялося, 17 жовтня медики зафіксували спалах дифтерії на Закарпатті. З діагнозом дифтерія було госпіталізовано студента-іноземця, який навчається на 5-му курсі медичного факультету Ужгородського національного університету. Також було обстежено 121 студента та 2 осіб, які контактували з хворим. У 44 людей взяті матеріали для лабораторного дослідження.

22 жовтня до обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано ще двох пацієнтів з діагнозом «дифтерія мигдаликів, легкий перебіг».

23 жовтня додатково у 12 осіб лабораторно визначили паличку дифтерії, їх усіх також госпіталізували. Протягом 23 жовтня було використано всі 8 наявних у Закарпатській області доз протидифтерійної сироватки. Наразі закарпатські інфекціоністи звернулося до МОЗ України з проханням перерозподілити наявні в інших областях сироватки і надати їх Закарпаттю.

На медичному факультеті № 2 Ужгородського національного університету через спалах дифтерії серед студентів запроваджено карантин.

