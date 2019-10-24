Дифтерія на Закарпатті: В Ужгород привезли 8000 доз вакцини проти дифтерії



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В Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців

Вакцина буде в сімейних амбулаторіях і приватних медзакладах, щоб люди могли отримати щеплення безкоштовно - місцева влада

Ужгород додатково отримав вісім тисяч доз вакцини проти дифтерії. Крім сімейних амбулаторій, вакцину передадуть і в приватні медзаклади, де також можна буде зробити щеплення безкоштовно.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради Василь Решетар на засіданні міської протиепідемічної комісії, повідомляє міськрада на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора, 23 жовтня, Ужгород додатково отримав вісім тисяч доз вакцини. Крім сімейних амбулаторій, передадуть їх і в приватні медзаклади, щоб люди й там могли отримати щеплення безкоштовно», - повідомив Решетар.

Як повідомлялося, в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.

23 жовтня для чотирьох інфікованих використали усі наявні в області вісім доз протидифтерійної сироватки та очікують поповнення сироватки в області від МОЗу.

Зі свого боку, в Ужгородському нацуніверситеті, студентами якого були інфіковані дифтерією, на трьох факультетах оголосили 10-денний карантин.

Нагадаємо, Україна попросила сироватку в Індії.