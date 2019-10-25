Відмова від щеплень: на Волині дитина захворіла на поліомієліт



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Батьки навмисне відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами

В Україні зафіксовано перший з 2017 року підтверджений випадок паралітичного поліомієліту. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я в п'ятницю, 25 жовтня.

Поліомієліт був виявлений у дворічної дитини з Волинської області. За даними відомства, батьки навмисне відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами.

Останні випадки хвороби в Україні фіксувалися у 2015 та 2017 роках, однак вона знову дала про себе знати. Джерелами хвороби є людина, яка хворіє або носій, який переносить вірус безсимптомно.

Шляхами передачі вважаються фекально-оральний (брудні руки, вода, заражена їжа, екскременти) і повітряно-крапельний. У більшості випадків хвороба спочатку триває непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з'являються ознаки, які мають різний характер, що залежить від форми вірусу.

Як повідомлялося, в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.

Також вчора стало відомо, що у Києві школяр захворів на дифтерію.