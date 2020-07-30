Конфуз міжнародного масштабу: уряд України винайшов багато нових держав

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Google translate перекладає назву Togo, як Йти вважаючи, що слово написане з помилкою, мовляв, мало бути «To go»

Співробітники МОЗ полегшують собі роботу, користуючись Google translate. Але що з цього виходить?

Міністерство охорони здоров’я дозволило громадянам України відвідувати країну під назвою Йти. Така інформація з’явилася у першій версії «червоного» та «зеленого» списків країн з поширенням Covid-19, що оприлюднило міністерство 15 червня.

Користувачі соцмереж і засоби масової інформації активно відреагували на цей перелік держав.

«Виявляється, талановиті працівники МОЗ, тупо вбили у перекладач назву африканської країни............ ТОГО (Togo), от він і переклав з англійської To go - Йти...», - написав журналіст Назар Приходько.

Як зазначає «Європейська правда», документи, які публікує українське МОЗ, можуть викликати навіть кілька міжнародних скандалів. «Адже відомство Максима Степанова у своїх рішеннях мимохідь визнало «країнами» чи навіть «державами» ті території, які не мають такого визнання ані з боку Києва, ані у жодній іншій європейській столиці», - йдеться у повідомленні.

МОЗ на вимогу постанови Кабміну №392, що зобов’язує формувати «перелік держав із значним поширенням Covid-19» п'ять разів оприлюднювало список: 15, 30 червня, 3, 17 та 28 липня. У списку виявилося 214 пунктів, тоді як членами ООН є лише 193 держави.

Саме у першій версії «червоного» та «зеленого» списків, оприлюднених 15 червня, у МОЗ переклали африканську державу Того (англійською – Togo) як… «Йти».

Саме так Google translate перекладає назву Togo, вважаючи, що слово написане з помилкою, мовляв, мало бути «To go».

У наступних версіях документа МОЗ останні помилки прибрали (певно, хтось помітив і вказав на них), але ж інші лишилися. Зокрема, назву Caribbean Netherlands у міністерстві переклали як «Кариби Нідерланди», британські Нормандські острови (Channel Islands) мали назву «Канал-острови».

Також у перекладачів з МОЗ існує така країна як «Західна Сахара». «Насправді ж такої країні не існує. Це – велика і малонаселена територія, яку ООН вважає спірною та останньою недеколонізованою частиною Африки, що має визначитися між незалежністю та перебуванням у складі Королівства Марокко. Так само вважають у Євросоюзі», - пише «Європейська правда».

Ще у документах міністерства значиться «Тайвань», що тягне на скандал та ноту протесту з боку КНР». «У світі є лише 15 держав, що визнають незалежність Тайваню (переважно це маленькі тихоокеанські острови та держави Центральної Америки/Карибського басейну). Офіційна Україна, Євросоюз включно з усіма його членами, США, ООН тощо наполягають, що безальтернативно вважають Тайвань складовою Китайської Народної Республіки, що він не має статусу окремої країни і тим більше держави – але для МОЗ це не є авторитетною думкою», - йдеться у статті.

Зазначається, що МОЗ ще й вирішило забрати у британців коронні володіння – острів Мен та Нормандські острови (останні – як окрему єдину «країну», байдуже, що у складі ВБ вони складаються з двох розділених володінь), а також лише частину заморських територій. Наприклад, Гібралтар чи Монсеррат згадані як окремі країни/держави, у той час як аналогічні до них, але менш відомі загалу Акротирі і Декелія чи Острови Святої Єлени, Вознесіння та Тристан-да-Кунья пропущені у списку.

Ще у міністерстві вважають французьке володіння Сен-Мартен не лише окремою країною, а й називають її «Святим Мартіном», а африканську державу Кот-Д’Івуар – «Берегом Слонової Кістки» (це стара назва країни, що діяла до 1986 року).

Як повідомлялося, 10 липня МОЗ оновило список країн «червоної» та «зеленої» зони.