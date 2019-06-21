Спека лютує: киянам радять не виходити на вулицю і побільше пити



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Послаблення спеки, за попередніми прогнозами, припадає на 26 червня

Сьогодні, 21 червня, у Києві посилиться спека. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві 21-го червня спека лютуватиме, +31+33 градуси, буде сухо», - написала вона.

За її прогнозом, найближчий дощ у столиці очікується 24 червня.

«А послаблення спеки, за попередніми прогнозами, припадає на 26 червня, на середу. Температура повітря знизиться до +25+28 градусів», - зазначила Діденко.

Вона не радить киянам сьогодні вдень перебувати на вулиці, адже відкрите сонце і навіть перебування в тіні за умов такої спеки можуть спровокувати сонячний або тепловий удар.

«Воду носіть із собою повсюди і пийте побільше. Радять ще занурювати у воду, під краном вдома чи на роботі, руки по лікті. Дає невелике полегшення. Якраз добре зараз йдуть трав`яні чаї», - додала синоптик.

Як повідомлялося, 21 червня очікується посилення спеки в Україні до 36 градусів.