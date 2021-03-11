У київському Будинку профспілок, де згоріли люди, відкрили покерний клуб

Федерація профспілок зазначала, що відкриття розважальних закладів у Будинку профспілок є недоцільним

В адміністрації клубу запевнили, що переносити турніри не планують

У Будинку профспілок, на Майдані Незалежності в Києві, де під час Революції Гідності згоріли люди, відкрили покерний клуб.

Про відкриття клуб спортивного покеру Full House повідомляється на його сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням, з четверга, 11 березня, у Full House Khreschatyk почнуться тестові турніри.

Також вже представлений графік, коли будуть проводитися турніри.

В адміністрації запевнили, що переносити їх проведення не планують.

Наприкінці січня глава Мінкульту України Олександр Ткаченко заявив, що для «спортивного покеру» в київському Будинку профспілок – не місце. Також він поінформував, що міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися в ситуації.