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    У київському Будинку профспілок, де згоріли люди, відкрили покерний клуб

    •  glavcom.ua
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    Федерація профспілок зазначала, що відкриття розважальних закладів у Будинку профспілок є недоцільним - У київському Будинку профспілок, де згоріли люди, відкрили покерний клуб
    Федерація профспілок зазначала, що відкриття розважальних закладів у Будинку профспілок є недоцільним
    фото: pravda.com.ua

    В адміністрації клубу запевнили, що переносити турніри не планують

    У Будинку профспілок, на Майдані Незалежності в Києві, де під час Революції Гідності згоріли люди, відкрили покерний клуб.

    Про відкриття клуб спортивного покеру Full House повідомляється на його сторінці в Facebook.

    Згідно з повідомленням, з четверга, 11 березня, у Full House Khreschatyk почнуться тестові турніри.

    Також вже представлений графік, коли будуть проводитися турніри.

    В адміністрації запевнили, що переносити їх проведення не планують.

    Наприкінці січня глава Мінкульту України Олександр Ткаченко заявив, що для «спортивного покеру» в київському Будинку профспілок – не місце. Також він поінформував, що міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися в ситуації.

    • 28 січня журналісти «Слідство.Info» повідомили, що у Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції гідності і де під час пожежі загинули двоє людей, планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів.
    • Представники ЗМІ зафіксували, що цей клуб має ознаки підпільного казино, де гратимуть на гроші. Водночас Федерація профспілок зазначала, що відкриття розважальних закладів у Будинку профспілок є недоцільним.
    • За даними розслідувачів, підвальне приміщення площею близько тисячі квадратів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора роки тому. Судячи із держреєстру нерухомості, ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.

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    Теги: Київ Мінкульт Небесная сотня Олександр Ткаченко Майдан Незалежности
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