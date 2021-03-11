У київському Будинку профспілок, де згоріли люди, відкрили покерний клуб
В адміністрації клубу запевнили, що переносити турніри не планують
У Будинку профспілок, на Майдані Незалежності в Києві, де під час Революції Гідності згоріли люди, відкрили покерний клуб.
Про відкриття клуб спортивного покеру Full House повідомляється на його сторінці в Facebook.
Згідно з повідомленням, з четверга, 11 березня, у Full House Khreschatyk почнуться тестові турніри.
Також вже представлений графік, коли будуть проводитися турніри.
В адміністрації запевнили, що переносити їх проведення не планують.
Наприкінці січня глава Мінкульту України Олександр Ткаченко заявив, що для «спортивного покеру» в київському Будинку профспілок – не місце. Також він поінформував, що міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися в ситуації.
- 28 січня журналісти «Слідство.Info» повідомили, що у Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції гідності і де під час пожежі загинули двоє людей, планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів.
- Представники ЗМІ зафіксували, що цей клуб має ознаки підпільного казино, де гратимуть на гроші. Водночас Федерація профспілок зазначала, що відкриття розважальних закладів у Будинку профспілок є недоцільним.
- За даними розслідувачів, підвальне приміщення площею близько тисячі квадратів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора роки тому. Судячи із держреєстру нерухомості, ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.