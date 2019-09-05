Справа «чорних ріелторів»: злодії заволоділи майном померлих киян на понад 10 млн грн



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До групи «чорних ріелторів» входили адвокати, приватні нотаріуси та колишній суддя

Слідству відомо про 15 об’єктів нерухомості, якими заволоділи шахраї

З’явилися додаткові факти у кримінальному провадженні щодо «чорних ріелторів» – організованої групи осіб, які шахрайським шляхом заволоділи майном та грошовими коштами померлих жителів Києва.

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань додатково виявили 12 померлих осіб, майном яких заволоділи шахраї, повідомляє пресслужба ДБР.

«Наразі слідству відомо про 15 об’єктів нерухомості, якими заволоділи шахраї – квартири, будинки, гаражі, розташовані на території міста Києва та Київської області. Загальна їх вартість за попередніми даними – понад 10 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні цього року ДБР завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності групи «чорних ріелторів», до якої входили адвокати, приватні нотаріуси та колишній суддя Солом’янського районного суду Києва. Тоді слідством було встановлено спроби заволодіння майном померлих на загальну суму понад 5,6 млн грн. Після цього слідчі ДБР розпочали досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні щодо інших осіб, які можуть входити до групи шахраїв.

Наразі слідчими ДБР проводяться санкціоновані обшуки у адвокатів та приватного нотаріуса з метою вилучення документів, що стосуються незаконного заволодіння нерухомим майном потерпілих.

Як повідомлялося, на початку серпня Київською місцевої прокуратурою №7 було завершене досудове розслідування за фактами заволодіння організованою групою осіб об’єктами нерухомості на території Києва, а також грошовими коштами від їх подальшого продажу