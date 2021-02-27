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    Справа Стерненка. У Києві активісти вимагають відставки Венедіктової (фото)

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    Активісти наголошують, що &laquo;не будуть терпіти несправедливість і свавілля&raquo; - Справа Стерненка. У Києві активісти вимагають відставки Венедіктової (фото)
    Активісти наголошують, що «не будуть терпіти несправедливість і свавілля»
    Фото: Главком

    Учасники мітингу заявляють, що кримінальне переслідування Стерненка не має нічого спільного зі справедливим правосуддям

    У суботу, 27 лютого, учасники акції на підтримку активіста Сергія Стерненка прийшли до Генеральної прокуратури, де вимагають відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Про це повідомив кореспондент Главкому.

    Активісти переконані, що саме генпрокурорка винна у кримінальному переслідуванні Стерненка.

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    Справа Стерненка. У Києві активісти вимагають відставки Венедіктової (фото)
    Справа Стерненка. У Києві активісти вимагають відставки Венедіктової (фото)
    Фото: Главком

    Перед цим протестувальники оголосили вимоги до президента Володимира Зеленського, зокрема вони закликають главу держави перезавантажити судову систему шляхом оновлення Вищої ради правосуддя, а також негайного звільнення Стерненка з в’язниці.

    Зокрема модератори акції закликали 9 березня прийти на акцію під Будинок профспілок, де проходитиме ХVІІІ черговий з’їзд суддів України, на якому оберуть членів Вищої ради правосуддя.

    Учасники мітингу заявляють, що кримінальне переслідування Стерненка не має нічого спільного зі справедливим правосуддям, і називають його справу політичною.

    У суботу, 27 лютого, відбувається всеукраїнська акція протесту проти вироку політичному активісту Сергієві Стерненку, якого засудили до семи років та трьох місяців ув'язнення з конфіскацією половини майна. Активісти наголошують, що «не будуть терпіти несправедливість і свавілля». Вони виголошували гасло: «Справедливість Стерненку – справедливість для всіх!».

    В Одесі 27 лютого кількакадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко. Організаторами акції виступили молодіжні організації партій «Європейська солідарність» і «Демократична сокира», але виступали і активісти з інших організацій.

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    Теги: Генпрокурор активісти правосуддя звільнення Сергій Стерненко
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