Волю Стерненку. Сьогодні протестують в Ужгороді, Херсоні, Чернівцях та інших містах (фото)

В Україні розпочалася безстрокова акція «Справедливість Стерненку – справедливість усім!»

У суботу, 27 лютого, відбувається всеукраїнська акція протесту проти вироку політичному активісту Сергієві Стерненку, якого засудили до семи років та трьох місяців ув'язнення з конфіскацією половини майна.

На акцію «Свободу Стерненку» вийшли сьогодні ужгородці. Розпочалася вона о 12 годині на площі Театральній. За словами організаторки Надії Ваць, вимагають звільнити Сергія Стерненка, також реформувати судову та правоохоронну систему.

Акція протесту в Ужгороді. Фото: Суспільне

У Запоріжжі на майдані Героїв також пройшла акція на підтримку Сергія Стерненка та інших активістів. Із прапорами, плакатами та парасольками в центрі Запоріжжя зібрались близько півсотні жителів міста, які прийшли підтримати Стерненка, засудженого до семи років і трьох місяців ув’язнення.

«Це продовження акції на підтримку Сергія Стерненка та інших активістів. Сьогодні ми вийшли попри дощ і надалі будемо виходити, будемо чекати рішення апеляційного суду», – сказав організатор акції, голова ГО «Солідарна молодь Запоріжжя» Віктор Дерев’янко.

Протест у Запоріжжі. Фото: Укрінформ

У Чернівцях 27 лютого також відбулася акція на підтримку Стерненка. Активісти вважають його політичним в'язнем.

Учасники акції тримали у руках плакати з написами: «Сьогодні –його, а завтра усіх нас», «Ні корумпованим судам», «Волю Стерненку». Це вже друга акція в Чернівцях на підтримку засудженого.

Стерненка підтримали в Чернівцях. Фото: АСС

Херсонські активісти, які брали участь в акції, в своїх виступах говорили, що рішення суду щодо Сергія Стерненка є політично мотивоване і є небезпечним прецедентом, оскільки може покласти початок переслідувань проукраїнських активістів за надуманими підставами.

Протест у Херсоні. Фото: kherson.life

У суботу, 27 лютого, поблизу будівлі Офісу президента в Києві відбувається акція протесту проти вироку політичному активісту Сергієві Стерненку. Спочатку понад чотири тисячі людей зібралося біля Офісу президента. Згодом протестувальники запалили фаєри та пішли до Офісу генпрокурора.

В Одесі 27 лютого кількадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко. Організаторами акції виступили молодіжні організації партій «Європейська солідарність» і «Демократична сокира», але виступали і активісти з інших організацій.

Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.