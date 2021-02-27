В Одесі активісти протестують під СІЗО, де утримують Стерненка

Активісти вимагають політичної відповідальності для генпрокурора, міністра внутрішніх справ і президента

В Україні 27 лютого вся Україна протестує проти засудження Стерненка

В Одесі 27 лютого кількадесят людей зібралися під слідчим ізолятором, де утримується активіст Сергій Стерненко.

Організаторами акції виступили молодіжні організації партій «Європейська солідарність» і «Демократична сокира», але виступали і активісти з інших організацій.

Присутні вимагають політичної відповідальності для генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і президента.

Аналогічні акції відбуваються також в інших містах України. Зокрема, в Києві до стін Офісу президента України прийшли кілька тисяч людей.

Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів. Активіст не проситиме президента Володимира Зеленського про помилування.

Стерненка не переводитимуть до слідчого ізолятора в Києві. Натомість він отримав окрему камеру в Одеському СІЗО на час розгляду апеляції на його вироку

Депутат від «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що фракція свідомо не висловлює свою позицію щодо вироку активісту Сергію Стерненку.

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