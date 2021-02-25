Баканов розповів, чи був Стерненко агентом СБУ

Стерненка немає в облікових даних в СБУ як агента, запевнив Баканов

Голова СБУ Іван Баканов спростував чутки про можливу співпрацю активіста Сергія Стерненка зі Службою безпеки України.

Про це Баканов сказав в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«З приводу пана Стерненка, який можливо є в цій справі як агент Служби безпеки, чи була Служба безпеки взагалі в цій справі, і чи можливо з цим пов'язано таке довге розслідування цієї кримінальної справи. В принципі все, що сьогодні у нас відбувається в цій студії, воно більше для людей, для тих, хто сьогодні нас дивиться, і вони в першу чергу повинні вийти з однозначною позицією. Тобто це своєрідний громадський контроль. Тому я вимушений надати цю відповідь. Пан Стерненко за моєї каденції ніколи не був агентом Служби безпеки України. І його немає в облікових даних Служби безпеки України як агента», - сказав Баканов.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

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