Стерненко не проситиме в Зеленського помилування – адвокат

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи

Стерненко оскаржуватиме рішення першої інстанції в апеляційному суді

Активіст Сергій Стерненко не проситиме президента Володимира Зеленського про помилування. Про це зазначив під час пресконференції 26 лютого його адвокат Андрій Писаренко.

«Із клопотанням про помилування до президента Сергій звертатися не буде», – сказав Писаренко.

Адвокат підкреслив, що Стерненко є невинуватим, тому оскаржуватиме рішення першої інстанції в апеляційному суді.

«Щодо амністії. По-перше, рішення має набрати законної сили. Ми подаємо апеляцію, ми з нею не згодні. По-друге, наскільки мені відомо, треба, щоби Сергій цього захотів. Ми впевнені, що Сергій не винен, тому просити щось там у президента, я впевнений, що він не буде», – додав захисник.

Також захист Стерненка відмовився від свого попереднього прохання про його переведення з одеського до київського СІЗО.

«Ми відмовилися зараз від прохання про переведення, бо небезпеки немає. За інформацією від самого Сергія, йому наразі нічого не загрожує, тому будемо дивитися, як далі розвиватимуться події. Якщо буде погіршення, то, можливо, знову проситимемо перевести (до Києва – ред.). Наразі він залишається в Одесі», – сказав адвокат активіста Масі Найєм.

У вівторок, 23 лютого Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Командувач української добровольчої армії та колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош вважає, що вирок Стерненку «підставляє» Володимира Зеленського «під удар патріотичної, активної частини суспільства» і є нічим іншим як спецоперацією Кремля.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді Віктора Попренка, який впаяв Стерненку сім років.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що невдоволені рішенням суду в справі Сергія Стерненка повинні домагатися своєї правоти, використовуючи законні механізми.