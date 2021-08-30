Стало відомо ім’я нового очільника Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА

Олег Половинко має більше 15 років досвіду роботи у сфері системної інтеграції, успішні кейси розробки продуктів «з нуля» та впровадження національних проектів

У конкурс на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко. Про це повідомляє пресслужба Департаменту.

Згідно з розпорядженням Київського міського голови № 731, Олег Половинко призначений на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА із 27 серпня.

Зазначається, що Олег Половинко має більше 15 років досвіду роботи у сфері системної інтеграції, успішні кейси розробки продуктів «з нуля» та впровадження національних проектів.

Серед першочергових завдань Департаменту він відзначив:

аналіз наявного стану реалізації проектів та стану підприємств;

аналіз «точок дотику» киян із сервісами міста;

синхронізація наявних проектів із програмами Міністерства цифрової трансформації.

Реалізовувати нові та розвивати наявні проекти Департамент буде спільно із заступником голови КМДА у сфері цифровізації (CDTO) та візіонером застосунку «Київ Цифровий» Петром Оленичем та комунальними підприємствами «Інформатика», «ГІОЦ» і «Київтелесервіс».