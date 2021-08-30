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    Стало відомо ім’я нового очільника Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА

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    Олег Половинко призначений на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА із 27 серпня - Стало відомо ім’я нового очільника Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА
    Олег Половинко призначений на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА із 27 серпня
    Фото: kyivcity.gov.ua

    Олег Половинко має більше 15 років досвіду роботи у сфері системної інтеграції, успішні кейси розробки продуктів «з нуля» та впровадження національних проектів

    У конкурс на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко. Про це повідомляє пресслужба Департаменту.

    Згідно з розпорядженням Київського міського голови № 731, Олег Половинко призначений на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА із 27 серпня.

    Зазначається, що Олег Половинко має більше 15 років досвіду роботи у сфері системної інтеграції, успішні кейси розробки продуктів «з нуля» та впровадження національних проектів.

    Серед першочергових завдань Департаменту він відзначив:

    • аналіз наявного стану реалізації проектів та стану підприємств;
    • аналіз «точок дотику» киян із сервісами міста;
    • синхронізація наявних проектів із програмами Міністерства цифрової трансформації.

    Реалізовувати нові та розвивати наявні проекти Департамент буде спільно із заступником голови КМДА у сфері цифровізації (CDTO) та візіонером застосунку «Київ Цифровий» Петром Оленичем та комунальними підприємствами «Інформатика», «ГІОЦ» і «Київтелесервіс».

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    Теги: Київ конкурс КМДА
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    Стало відомо ім’я нового очільника Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА