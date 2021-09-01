Київська влада вирішила покращити туристичну галузь столиці

У процесі формування та реалізації міської політики у сфері туризму здійснюватиметься комплексний аналіз з урахуванням громадської думки

У Києві створять комунальне некомерційне підприємство «Київський центр розвитку туризму»

Із метою розвитку туристичної галузі міста Києва у столиці створять комунальне некомерційне підприємство «Київський центр розвитку туризму» шляхом реорганізації КП «Київський міський туристично-інформаційний центр». Відповідне рішення на пленарному засіданні Київради підтримали 92 депутати, повідомляє пресслужба КМДА.

За словами депутатки Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, створення Київського центру розвитку туризму сприятиме забезпеченню комплексного підходу до питань розвитку туризму, збільшенню кількості та покращенню якості послуг для киян і гостей столиці на безоплатній основі.

«Створення центру дозволить посилити позитивну динаміку розвитку туристичної привабливості Києва, його промоції в Україні та світі. Основною діяльністю підприємства буде реалізація завдань і заходів міських цільових програм, спрямованих на розвиток туристичної галузі, та сприяння у розробці й впровадженні заходів щодо популяризації туристичних ресурсів міста, а також створення комфортних умов для туристів. У процесі формування та реалізації міської політики у сфері туризму здійснюватиметься комплексний аналіз з урахуванням громадської думки», – зазначила Вікторія Муха.

Депутатка додала, що створення центру дозволить посилити позитивну динаміку розвитку туризму в Києві та збільшити туристичну привабливість столиці, оскільки Київ – це місто, яке дбає і про киян, і про гостей столиці.

Нагадаємо, в усіх районах столиці створять Центри раннього втручання для надання медичних послуг дітям віком до чотирьох років. Загалом буде десять таких центрів.

До слова, із початку 2021 року Київ відвідали 308 тисяч іноземних туристів. А кількість внутрішніх туристів, за оцінками туристичних організацій, склала понад 500 тисяч осіб.

Тим часом, учора, 31 серпня, Київрада проголосувала за введення мораторію на реконструкцію та/або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель ХІХ-ХХ століття з метою унеможливлення їх знищення.