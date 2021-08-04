Рік випробувань на міцність. Опубліковано звіт Києва за 2020-й

Пандемія вплинула на всі сфери життя міста

Опубліковано Річний звіт міста Києва за 2020-й – видання про життя столиці в цифрах і фактах. Щорічний випуск охоплює показники в усіх сферах життя міста, що викладені у статистичних даних, інформації структурних підрозділів Київської міської держадміністрації та фінансових показників діяльності комунальних підприємств міста за вказаний період. Про це повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА, який спільно з комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» підготував видання до друку.

«2020-й став роком випробувань на міцність. Київ, як і весь світ, вимушено вчився жити в умовах пандемії та суворих карантинних обмежень. Звісно, це вплинуло на всі сфери життя міста і продемонструвало уразливість деяких із них перед нинішніми загрозами і викликами. Разом із тим, за більшістю показників соціально-економічного розвитку столиця зміцнила своє лідерство на загальноукраїнському рівні», – зазначають в Департаменті.

Населення столиці

У 2020 році трохи більше 7% громадян України проживало в столиці, де чисельність постійного населення становила 2,9 млн осіб. У «карантинний» 2020 рік у столиці народилось 30 670 немовлят – 15 977 хлопчиків та 14 693 дівчат. Середній вік мешканців міста – 40 років, а середня тривалість життя киян становить 74 роки. При цьому відсоток киянок переважає над кількістю мешканців столиці чоловічої статі – 53,8% та 46,2% відповідно. Природне скорочення населення міста у 2020 році становило 5,4 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст – 0,2 тис. осіб.

Економічні показники

За окремими показниками частка Києва в економіці України в 2020 році становила:

23,9% – валовий регіональний продукт (2019);

11,8% – реалізованої продукції;

5%– житла прийнято в експлуатацію;

21,5% – виконаних будівельних робіт;

19,7% – оборот роздрібної торгівлі;

25,3% – експорт товарів;

44% – імпорт товарів;

32,1% – капітальні інвестиції;

36,5% – експорт послуг;

49,2% – імпорт послуг;

42,3% – прямі іноземні інвестиції.

Надходження до бюджету міста Києва у 2020 році від суб’єктів підприємництва збільшились на 6,8% та становили 42,2 млрд грн. За даними податкових органів 2020 року кількість суб’єктів підприємництва у м. Києві, зареєстрованих як платники податків, збільшилась на 11,2% порівняно з попереднім роком та становила 947,5 тисячі. Кількість суб’єктів підприємництва, що фактично сплачували податки, збільшилась на 5,5% та становила 550,9 тисячі, що обумовило зростання надходжень до бюджету податків і зборів у 1,2 рази.

Будівництво в Києві

У Києві 2020 року прийнято в експлуатацію загальної площі: 285,7 тис. кв. м житлових будівель та 119,7 тис. кв. м – нежитлових, із них 70,5 тис. кв. м для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення.

Інвестиції в економіку Києва

Станом на кінець грудня 2020 року обсяг внесених в економіку Києва прямих інвестицій становив $21,575 млрд, з них інструменти участі в капіталі – $15,923 млрд. Таким чином, обсяги прямих інвестицій у розрахунку на одну особу в столиці перевищують у 6,1 разів середні показники по Україні і становлять $1,19 тис. Загалом, прямі інвестиції надійшли з 78 країн світу, 75,3% з яких – з країн ЄС.

Основними сферами вкладання інвестицій іноземними партнерами в економіку столиці були оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, промисловість, інформаційні та телекомунікаційні технології, операції з нерухомим майном, фінансова та страхова діяльність.

Отримані Києвом відзнаки

У 2020 році Київ отримав 2 відзнаки в номінації «Cost Effectiveness» («Рентабельність») видання Financial Times:

5 місце у рейтингу fDi’s Major European Cities of the Future 2020/21;

4 місце у рейтингу TOP-10 Tech cities of the future 2020/21.

У рейтингу Regional Doing Business–2020 столиця посіла 3 місце та 2 місце за рейтингом Комфортності українських міст від журналу «Фокус».

Розділи Річного звіту Києва

Загалом Річний звіт міста Києва-2020 має чотирнадцять розділів, які демонструють усі сфери життя міста: від участі громади в управлінні містом до міжнародної торгівлі, а також включає розділ, що містить консолідовану фінансову інформацію спеціального призначення про групу підприємств, установ та організацій столиці.

Детальніше з виданням можна ознайомитись за посиланням https://bit.ly/379k8Zv