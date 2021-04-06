За порушення карантинних вимог у Києві оштрафовано приватну школу

Школа «Мідгард», розташована на території ВДНГ, продовжувала заняття під час локдауну

Приватний навчальний заклад – школу «Мідград», що розташована на території ВДНГ на проспекті Академіка Глушкова, 1 і працює під егідою Британської Ради, було оштрафовано за порушення карантинного режиму в місті. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Як розповіли виданню в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві, їхні працівники перевірили 1414 столичних об’єктів щодо дотримання протиепідемічних заходів. Загалом за результатами моніторингу зафіксували 55 порушень.

Цікаво, що при перевірці 283 офісів контролери порушень не виявили. При штатній кількості працівників у 13 044 людини на робочих місцях працювали 1 977. Також перевірили 7 шкіл та 9 дитячих садків. Стосовно школи «Мідгард», яка приймала дітей попри заборону, склали протокол за ст. 44-3 КУпАП.

Нагадаємо, що штраф для посадовців за порушення правил щодо карантину людей складає від 34 000 до 170 000 гривень. За перебування без масок в громадських будинках, спорудах і транспорті передбачений штраф від 170 до 255 гривень.

Раніше у Держпродспоживслужбі анонсували перевірки офісів та обіцяли штрафувати роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях.

Перед цим управління Держпродспоживслужби у Києві обіцяло позбавляти ліцензій столичних перевізників, що порушують карантинні правила.

Також начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів, за яких умов у місті може бути введена комендантська година.