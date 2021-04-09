Кличко вимагає від уряду запровадити загальнонаціональний локдаун

Багато людей не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Україна сьогодні – в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від Covid-19 . Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли – 392 хворих. Це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу… Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, ще й в умовах відсутності масового вакцинування, країну чекає катастрофа, - сказав мер столиці. - Тому, я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну! Справжнього. - З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням суворих правил», – наголосив Кличко.

Він підкреслив, що багато людей не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень. «А то в нас всі хочуть їздити в громадському транспорті. Працювати в офісах, а не дистанційно. Гуляти натовпами без масок. Влаштовувати вечірки. Їздити гуляти в інші міста. Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною! Ви бачите, які обмеження і скільки вже часу діють в Європейських країнах. І то, ситуація й там непроста. Але люди дотримуються правил. І повним ходом триває вакцинація. А в нас українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече… На жаль, - ні! Потрібно потерпіти, посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями. Бути свідомими, щоб потім не шукати місце в переповнених лікарнях», – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що зранку спілкувався телефоном з головними лікарями кількох столичних медзакладів. За словами медиків, засобів захисту і медикаментів у лікарнях достатньо. Але гостра проблема з вільними ліжками і ліжками з киснем. А медперсонал вже дуже виснажений.

Тим часом, Київрада розширила пільги підприємцям на період локдауну.