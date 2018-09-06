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    Стало відомо, куди найчастіше українці літають із «Жулян»

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    Аеропорт &laquo;Київ&raquo; ім. Ігоря Сікорського&nbsp; - Стало відомо, куди найчастіше українці літають із «Жулян»
    Аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського 

    За січень-серпень 2018 року аеропорт «Київ» обслужив 1,857 млн пасажирів

    За серпень 2018 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) обслужив 358,3 тис. пасажирів, що на 54,9% більше, ніж у серпні 2017 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 350,2 тис., на внутрішніх рейсах – 8,1 тис. пасажирів. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

    Кількість рейсів у серпні 2018 року склала 3 258 на приліт і виліт, що на 33,2% більше аналогічного періоду 2017 р., з них міжнародних рейсів – 2 825, внутрішніх - 433.

    Найбільш популярні міжнародні напрямки в серпні 2018 року:

    • Шарм-єль-Шейх (Єгипет),
    • Варшава (Польща),
    • Мінськ (Білорусь),
    • Анталія (Туреччина),
    • Анкара (Туреччина),
    • Тіват (Чорногорія),
    • Батумі (Грузія);
    • внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

    За січень-серпень 2018 року Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 1 млн. 857 тис. 700 пасажирів, що на 62,8% більше, ніж у січні-серпні 2017 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 1,8 млн, на внутрішніх рейсах – 57,6 тис. пасажирів. 

    Кількість рейсів у січні-серпні 2018 року склала 20 092 на приліт і виліт, що на 37,2% більше аналогічного періоду 2017 р. з них міжнародних рейсів – 17 007, внутрішніх – 3 085.

    Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2018 року:

    • Мінськ (Білорусь),
    • Анталія (Туреччина),
    • Варшава (Польща),
    • Дубай (ОАЕ),
    • Анкара (Туреччина),
    • Шарм-єль-Шейх (Єгипет),
    • Рим (Італія);
    • внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

    Як повідомлялося, за вісім місяців аеропорт «Бориспіль» перевіз більше 8 мільйонів пасажирів.

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