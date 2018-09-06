Стало відомо, куди найчастіше українці літають із «Жулян»

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Аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського

За січень-серпень 2018 року аеропорт «Київ» обслужив 1,857 млн пасажирів

За серпень 2018 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) обслужив 358,3 тис. пасажирів, що на 54,9% більше, ніж у серпні 2017 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 350,2 тис., на внутрішніх рейсах – 8,1 тис. пасажирів. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Кількість рейсів у серпні 2018 року склала 3 258 на приліт і виліт, що на 33,2% більше аналогічного періоду 2017 р., з них міжнародних рейсів – 2 825, внутрішніх - 433.

Найбільш популярні міжнародні напрямки в серпні 2018 року:

Шарм-єль-Шейх (Єгипет),

Варшава (Польща),

Мінськ (Білорусь),

Анталія (Туреччина),

Анкара (Туреччина),

Тіват (Чорногорія),

Батумі (Грузія);

внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

За січень-серпень 2018 року Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 1 млн. 857 тис. 700 пасажирів, що на 62,8% більше, ніж у січні-серпні 2017 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 1,8 млн, на внутрішніх рейсах – 57,6 тис. пасажирів.

Кількість рейсів у січні-серпні 2018 року склала 20 092 на приліт і виліт, що на 37,2% більше аналогічного періоду 2017 р. з них міжнародних рейсів – 17 007, внутрішніх – 3 085.

Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2018 року:

Мінськ (Білорусь),

Анталія (Туреччина),

Варшава (Польща),

Дубай (ОАЕ),

Анкара (Туреччина),

Шарм-єль-Шейх (Єгипет),

Рим (Італія);

внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

Як повідомлялося, за вісім місяців аеропорт «Бориспіль» перевіз більше 8 мільйонів пасажирів.