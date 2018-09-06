Стало відомо, куди найчастіше українці літають із «Жулян»
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За січень-серпень 2018 року аеропорт «Київ» обслужив 1,857 млн пасажирів
За серпень 2018 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) обслужив 358,3 тис. пасажирів, що на 54,9% більше, ніж у серпні 2017 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 350,2 тис., на внутрішніх рейсах – 8,1 тис. пасажирів. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.
Кількість рейсів у серпні 2018 року склала 3 258 на приліт і виліт, що на 33,2% більше аналогічного періоду 2017 р., з них міжнародних рейсів – 2 825, внутрішніх - 433.
Найбільш популярні міжнародні напрямки в серпні 2018 року:
- Шарм-єль-Шейх (Єгипет),
- Варшава (Польща),
- Мінськ (Білорусь),
- Анталія (Туреччина),
- Анкара (Туреччина),
- Тіват (Чорногорія),
- Батумі (Грузія);
- внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.
За січень-серпень 2018 року Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 1 млн. 857 тис. 700 пасажирів, що на 62,8% більше, ніж у січні-серпні 2017 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 1,8 млн, на внутрішніх рейсах – 57,6 тис. пасажирів.
Кількість рейсів у січні-серпні 2018 року склала 20 092 на приліт і виліт, що на 37,2% більше аналогічного періоду 2017 р. з них міжнародних рейсів – 17 007, внутрішніх – 3 085.
Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2018 року:
- Мінськ (Білорусь),
- Анталія (Туреччина),
- Варшава (Польща),
- Дубай (ОАЕ),
- Анкара (Туреччина),
- Шарм-єль-Шейх (Єгипет),
- Рим (Італія);
- внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.
Як повідомлялося, за вісім місяців аеропорт «Бориспіль» перевіз більше 8 мільйонів пасажирів.