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    Другий день післякарантинної роботи київського метро: яка ситуація в підземці (фото)

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    Потяг київського метро, ранок 26 травня - Другий день післякарантинної роботи київського метро: яка ситуація в підземці (фото)
    Потяг київського метро, ранок 26 травня
    Фото: Главком

    Натовпу людей у київському метро немає

    У вівторок, 26 травня, київський метрополітен працює другий день після тривалої перерви через карантин.

    Порівняно зі вчорашнім днем сьогодні пасажирів у підземці побільшало, але не набагато. На станції «Лісова», яка вважається однією із найбільш завантажених станцій київського метро, пасажирів мало. Навіть місця для сидіння у вагонах потягу не всі зайняті. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    У вестибюлях станцій метро постійно нагадують про заборону перебувати в громадському транспорті без маски: «Негайно вдягніть маску! Поважайте тих, хто поруч».

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    Другий день післякарантинної роботи київського метро: яка ситуація в підземці (фото)
    Другий день післякарантинної роботи київського метро: яка ситуація в підземці (фото)
    Другий день післякарантинної роботи київського метро: яка ситуація в підземці (фото)

    Нагадаємо, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. 

    В метрополітені здійснили всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    Кличко зранку проїхався в метро та показав відео із підземки.

    Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів.

    У Київському метрополітені підрахували, що за час перебування два місяці на карантині підземка зазнала збитків на суму 600 млн гривень.

    Київ громадський транспорт метро карантин
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