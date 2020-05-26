Другий день післякарантинної роботи київського метро: яка ситуація в підземці (фото)



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Потяг київського метро, ранок 26 травня Фото: Главком

Натовпу людей у київському метро немає

У вівторок, 26 травня, київський метрополітен працює другий день після тривалої перерви через карантин.

Порівняно зі вчорашнім днем сьогодні пасажирів у підземці побільшало, але не набагато. На станції «Лісова», яка вважається однією із найбільш завантажених станцій київського метро, пасажирів мало. Навіть місця для сидіння у вагонах потягу не всі зайняті. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У вестибюлях станцій метро постійно нагадують про заборону перебувати в громадському транспорті без маски: «Негайно вдягніть маску! Поважайте тих, хто поруч».

Нагадаємо, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

В метрополітені здійснили всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

Кличко зранку проїхався в метро та показав відео із підземки.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів.

У Київському метрополітені підрахували, що за час перебування два місяці на карантині підземка зазнала збитків на суму 600 млн гривень.