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    Київ стоїть у заторах: де сьогодні найбільш ускладнено рух (карта)

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    Київ стоїть у заторах: де сьогодні найбільш ускладнено рух (карта)

    Із послабленням карантину заторів на вулицях Києва побільшало

    Станом на 8 годину 26 травня на дорогах Києва спостерігаються затори. Найбільше рух ускладнено на всіх мостах через Дніпро у напрямку правого берега міста. Про це свідчать дані Google Maps.

    Так, тягнучки на мосту Метро, мосту Патона, Північному та Південному мостах, Дарницькому.

    Також затори на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Дарницькому шосе, проспекті Бажана, Дніпровській набережній, бульварі Перова, проспекті Визволителів.

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    Спостерігається ускладнення руху на деяких ділянках проспекту Лобановського, проспекту Перемоги, на Голосіївському проспекті та ін.

    Крім того, затори є на вулицях у центрі Києва, зокрема на бульварі Шевченка.

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    Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. Проте, як повідомляв «Главком», у годину пік 25 травня в метро було надзвичайно мало пасажирів.

    З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.

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