У перший день роботи метро Кличко спустився в підземку (фото, відео)



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Мер Києва Віталій Кличко зранку проїхався в метро Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко перевірив, як працює метро після двомісячного карантину

Сьогодні, 25 травня, київське метро відновило свою роботу у звичайному режимі. В метрополітені здійснили всі необхідні заходи для безпечного перевезення пасажирів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«… Дезинфікують кожен потяг перед кожним рейсом; посилено дезинфікують усі пасажирські зони – вестибюлі та платформи станцій, касові вікна, турнікети, ручки дверей, поручні ескалаторів; у вестибюлях та на платформах станцій нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції; працівники метро забезпечені засобами індивідуального захисту; скрізь на станціях розміщені інформаційні матеріали щодо обов’язкового маскового режиму для пасажирів, важливості дотримання дистанції, рекомендації використовувати рукавички під час поїздок», - розповів мер.

Також пасажирів метро інформують про можливості безконтактної оплати за проїзд задля уникнення черг та скупчення людей. Контроль за дотриманням правил у метрополітені здійснює поліція.

Кличко зранку проїхався в метро та показав під час онлайн-пресконференції відео із підземки.

«Сьогодні зранку я був у метро. Подивився, що там відбувається в перший день його роботи. Ситуація спокійна, - сказав мер. - Я ще раз звертаюся до киян: всі необхідні заходи запроваджені для вашої безпеки! Бо, якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям і правилами, то як вас уберегти?! І наголошую: маски в метро та в іншому транспорті – обв'язкові, рукавички – рекомендовані, але не нехтуйте ними!».

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

Як повідомляв «Главком», у годину пік сьогодні в метро було надзвичайно мало пасажирів.