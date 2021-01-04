Куди летіли українці в перші святкові дні року: напрямки

У перші дні 2021 року борти авіакомпанії Wizz Air вчасно і без збоїв виконували рейси з міжнародного аеропорту «Київ». Про це повідомляє пресслужба летовища.

Також аеропорт інформує про найбільш затребувані рейси в перші святкові дні.

Отже, найпопулярнішими були рейси за такими напрямками:

Вроцлав,

Берлін,

Варшава,

Пардубіце,

Неаполь,

Познань,

Лутон,

Дортмунд,

Братислава,

Гамбург,

Кельн,

Вільнюс,

Копенгаген,

Біллунд,

Катовіце,

Гданськ,

Краків,

Меммінген,

Лісабон.

До слова, наразі Wizz Air працює в київському аеропорту Жуляни, а також у Львові, Одесі, Запоріжжі та Харкові.

У Києві та Львові перебувають бази Wizz Air з літаками і українськими екіпажами.

27 грудня, лоукостер Wizz Air повністю скасував сім напрямків з України.

Напередодні Wizz Air заявив про критичне зниження обсягів продажів квитків. Число пасажирів в листопаді знизилося на 85% порівняно з тим самим місяцем минулого року, оскільки обмеження, пов'язані з пандемією, продовжили спад у сфері подорожей.