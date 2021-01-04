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    Аеропорт «Київ» назвав найпопулярніші рейси в новорічні дні

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    Wizz Air виконує рейси з міжнародного аеропорту &laquo;Київ&raquo; - Аеропорт «Київ» назвав найпопулярніші рейси в новорічні дні
    Wizz Air виконує рейси з міжнародного аеропорту «Київ»
    Фото: Аеропорт «Київ»

    Куди летіли українці в перші святкові дні року: напрямки

    У перші дні 2021 року борти авіакомпанії Wizz Air вчасно і без збоїв виконували рейси з міжнародного аеропорту «Київ». Про це повідомляє пресслужба летовища.

    Також аеропорт інформує про найбільш затребувані рейси в перші святкові дні.

    Отже, найпопулярнішими були рейси за такими напрямками:

    • Вроцлав,
    • Берлін,
    • Варшава,
    • Пардубіце,
    • Неаполь,
    • Познань,
    • Лутон,
    • Дортмунд,
    • Братислава,
    • Гамбург,
    • Кельн,
    • Вільнюс,
    • Копенгаген,
    • Біллунд,
    • Катовіце,
    • Гданськ,
    • Краків,
    • Меммінген,
    • Лісабон.

    До слова, наразі Wizz Air працює в київському аеропорту Жуляни, а також у Львові, Одесі, Запоріжжі та Харкові.

    У Києві та Львові перебувають бази Wizz Air з літаками і українськими екіпажами.

    27 грудня, лоукостер Wizz Air повністю скасував сім напрямків з України.

    Напередодні Wizz Air заявив про критичне зниження обсягів продажів квитківЧисло пасажирів в листопаді знизилося на 85% порівняно з тим самим місяцем минулого року, оскільки обмеження, пов'язані з пандемією, продовжили спад у сфері подорожей.

    Теги: Київ Wizz Air аеропорт авіаперевезення новорічні свята Аеропорт Київ
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