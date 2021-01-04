Аеропорт «Київ» назвав найпопулярніші рейси в новорічні дні
Куди летіли українці в перші святкові дні року: напрямки
У перші дні 2021 року борти авіакомпанії Wizz Air вчасно і без збоїв виконували рейси з міжнародного аеропорту «Київ». Про це повідомляє пресслужба летовища.
Також аеропорт інформує про найбільш затребувані рейси в перші святкові дні.
Отже, найпопулярнішими були рейси за такими напрямками:
- Вроцлав,
- Берлін,
- Варшава,
- Пардубіце,
- Неаполь,
- Познань,
- Лутон,
- Дортмунд,
- Братислава,
- Гамбург,
- Кельн,
- Вільнюс,
- Копенгаген,
- Біллунд,
- Катовіце,
- Гданськ,
- Краків,
- Меммінген,
- Лісабон.
До слова, наразі Wizz Air працює в київському аеропорту Жуляни, а також у Львові, Одесі, Запоріжжі та Харкові.
У Києві та Львові перебувають бази Wizz Air з літаками і українськими екіпажами.
27 грудня, лоукостер Wizz Air повністю скасував сім напрямків з України.
Напередодні Wizz Air заявив про критичне зниження обсягів продажів квитків. Число пасажирів в листопаді знизилося на 85% порівняно з тим самим місяцем минулого року, оскільки обмеження, пов'язані з пандемією, продовжили спад у сфері подорожей.