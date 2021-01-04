Куди в Києві подіти ялинку після свят: адреси пунктів прийому

Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі

Пункти збору та утилізації новорічних дерев працюють у кожному районі столиці

Із 1 січня 2021 року в Києві почали працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок у кожному районі міста. Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.

Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00.

Адреси та графік роботи пунктів збору та утилізації новорічних дерев

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«Для забезпечення протиепідемічних заходів на пунктах прийому буде інформація про необхідність дотримання безпечної̈ дистанції̈ та використання захисних масок, а працівники підприємств використовуватимуть засоби індивідуального захисту – такі як маски та захисні рукавички», – зазначив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко.

Минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.