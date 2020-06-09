Станція «Видубичі» у Києві перетворилася на транспортний хаб (фото)



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Побудовано нову високу пасажирську платформу довжиною 108 м Фото: Міністерство інфраструктури

Реконструкцію залізничної станції «Видубичі» завершено

Укрзалізниця завершила реконструкцію залізничної станції «Видубичі» у Києві та створила на її базі транспортний хаб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

«Після оновлення станція «Видубичі» у Києві поєднує в єдиний логістичний ланцюг одразу декілька видів транспорту: залізничний, авто, авіа та метрополітен», - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

У рамках реконструкції станції було побудовано нову високу пасажирську платформу довжиною 108 м, сходи та касовий павільйон, а також змонтовано навіс платформи з водостічною системою над виходом зі станції метрополітену. Крім цього, облаштовано електроосвітлення, гучномовне оповіщення, інформаційні табло та благоустрій території з дотриманням всіх необхідних вимог для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Також буде встановлено пересувну платформу.

Разом з в.о. голови правління Укрзалізниці Іваном Юриком і першим заступником міністра інфраструктури Дмитром Абрамовичем очільник Міністерства оглянув готовність станції до роботи після реконструкції.

«Завдяки новій високій пасажирській платформі станція «Видубичі» зможе приймати пасажирів Kyiv Boryspil Express та швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+», - зазначив Криклій.

Нагадаємо, реконструкція залізничної станції «Видубичі» розпочалася у червні 2019 року. Роботи мали завершитися до кінця 2019 року