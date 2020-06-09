«Укрзалізниця» закрила у Миколаєві волонтерський пункт для військових



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Майно з кімнати для військових на миколаївському вокзалі зрештою знайшлося

Керівництво миколаївського вокзалу під час карантину тишком-нишком перенесло майно волонтерів до багажного відділення

У Миколаєві «Укрзалізниця» без відома волонтерів під час карантину закрила волонтерський пост, який обслуговував військових на вокзалі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала миколаївська волонтерка Ірина Абрамова.

«Поки всі були зачинені на карантин, було винесене все майно волонтерського посту, який був розташований на другому поверсі залізничного вокзалу Миколаєві. Оскільки вокзал був зачинений, то ми вважаємо, що крадіжку майна посту здійснили саме працівники вокзалу», - написала Ірина.

Зокрема, йдеться про те, що зник холодильник, телевізор, приставка Т2, обігрівачі, меблі, постільна білизна, подушки, ковдри, посуд, а також особисті речі військових. У тому числі прапори з автографами, диски, колекція шевронів тощо. Згодом усе майно знайшлося - у багажному відділенні.

«Нам жодного дзвінка не було», - констатувала волонтерка. Вона також зазначила, що волонтери звернулися до поліції з відповідною заявою.

Це повідомлення викликало чималий резонанс серед волонтерів та військових. Отож свою позицію виклало і керівництво «Укрзалізниці».

«Майно, що знаходилось у цілодобовому волонтерському пункті для військових на вокзалі станціії Миколаіїв повністю збережене, а інформація про його нібито зникнення не відповідає дійсності. Усе майно волонтерів перенесено у приміщення багажного відділення. Цілісність його вже перевірила та зафіксувала поліція. Його власники можуть у будь-який час звернутися до відділення та повернути майно», - йдеться в офіційному повідомленні відомства.

Там також зазначається, що вказаний волонтерський пункт функціонував з 2015 року. У 2019 році на вокзалі відкрито спеціальну залу очікування для віийськових (учасників АТО/ООС). Вона обладнана меблями та побутовою технікою.

У свою чергу, волонтери наполягають, що руйнувати пост без їх відома залізничники не мали права. Тим більше, що всі послуги в ньому були безкоштовні для військових. У нововідкритому ж на вокзалі платити треба навіть за каву чи чай.