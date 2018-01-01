Станцію метро «Святошин» капітально відремонтують

24 лютого розпочнеться ремонт станції метро «Святошин»

Із 24 лютого розпочнеться капітальний ремонт станції метро «Святошин». У звʼязку з цим вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюватимуть. Про це інформують КП «Київський метрополітен», повідомляє «Главком». У години «пік» для уникнення



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24 лютого розпочнеться ремонт станції метро «Святошин»

Із 24 лютого розпочнеться капітальний ремонт станції метро «Святошин». У звʼязку з цим вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюватимуть. Про це інформують КП «Київський метрополітен», повідомляє «Главком».

У години «пік» для уникнення скупчення людей можливе часткове обмеження входу до робочого вестибюлю (вихід до залізничної станції, проспекту Перемоги та речового ринку).

Роботи триватимуть до жовтня цього року. На станції заплановано встановлення ліфтів для маломобільних груп пасажирів. «Київський метрополітен» перепрошує за незручності та закликає, за можливості, користуватися іншими станціями підземки.

Нагадаємо, що станцію «Святошин» відкрито у 1971 році. З того часу капітальний ремонт не проводився.