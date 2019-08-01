Станцію «Театральна» відкрито для пасажирів після «мінування»



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Повідомлення про мінування станцій столичного метро виявилося хибним

Правоохоронці перевірили станцію метро «Театральна» та пересадку на станцію «Золоті ворота». Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Наразі станцію «Театральна» і пересадку відчинено на вхід та вихід.

Метрополітен працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні близько 12:30 закрилися на вхід та вихід станція метро «Театральна» та пересадка на станцію «Золоті ворота».

Як повідомили у КП «Київський метрополітен», надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Нагадаємо також, що 17 липня надійшло повідомлення про мінування станції метро «Палац спорту».

21 червня близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

Всі повідомлення виявилися хибними.