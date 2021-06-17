Старовинний будинок на Десятинній відреставрують майже за 14 млн грн

Десятинній, 14 і є однією з найцінніших пам’яток історії та архітектури Києва

Прибутковий будинок на вул. Десятинній, 14 і є однією з найцінніших пам’яток історії та архітектури Києва

Роботи з реставрації планується розпочати до вересня

Реставрація пам'ятки архітектури, історії, монументального мистецтва місцевого значення – прибуткового будинку, в якому раніше проживали відомі художники Михайло Врубель, Володимир Орловський, Вільгельм Котарбинський, родина Прахових по вул. Десятинній, 14, – буде здійснена за кошти від продажу земельних ділянок під нерухомим майном, а також від проведення аукціонів та експертної грошової оцінки. Про це повідомив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

За його словами, із загальної суми у 13,8 млн грн на реставрацію пам’ятки 12,7 млн грн будуть спрямовані за рахунок надходжень до місцевого бюджету саме від продажу земельних ділянок під нерухомим майном, від проведення аукціонів та експертної грошової оцінки.

«Будинок №14, розташований на вулиці Десятинній, і є однією з найцінніших пам'яток історії та архітектури Києва. Головним розпорядником коштів робіт з реставрації є Департамент охорони культурної спадщини. Роботи з реставрації планується розпочати до вересня», – зазначив Михайло Терентьєв.

За словами депутата, будуть виконані ремонтно-реставраційні роботи фасадів, роботи з влаштування перекриттів та покрівлі, внутрішні роботи, підсилення фундаменту, земляні роботи та інші.

Голова комісії додав, що міська влада на чолі з мером міста Віталієм Кличком всіляко підтримує збереження історичних пам‘яток Києва. Тому за кошти, які залучені до бюджету від продажу землі під нерухомим майном, а також від проведення аукціонів та експертної грошової оцінки, буде відреставровано пам'ятку архітектури, історії, монументального мистецтва – прибутковий будинок.

Як повідомлялося, у старовинному будинку на вулиці Володимирській, 93, що раніше належала заможній міщанці Марії Станіславській, забудовник розібрав частину даху.

10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.