  1. Головна
  2. Київ
  3. Фото
рус
    Фото

    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Будинок Йосипа Гарлінського другий ліворуч - Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Будинок Йосипа Гарлінського другий ліворуч
    Фото: Антон Короб/Facebook

    Наразі на першому поверсі будинку, якому вже понад 100 років, розташована фізіотерапевтична поліклініка

    Відомий києвознавець Антон Короб знайомить киян із видатними місцями столиці.

    На своїй сторінці у Facebook він показав інтер’єр вестибюлю та парадних сходів колишнього прибуткового будинку Йосипа (Юзефа)-Богдана Гарлінського, 1907-1908.

    Короб зазначив, що у будівлі, розташованій на вул. Ярославів Вал, 4, представлений один із найцікавіших зразків модерну в Києві.

    «1905 року ділянку придбав доктор медицини Йосип (Юзеф)-Богдан Гарлінський. Він замовив цивільному інженерові Йосипу Зекцеру п’ятиповерховий прибутковий будинок, який було споруджено протягом 1907-1908 років. На першому поверсі містився «Інститут фізичних методів лікування доктора Й. Гарлінського» і санаторій-пансіон для хворих на внутрішні і нервові захворювання доктора І. Вербського, на другому-п’ятому поверхах – по дві квартири з чотирьох і дев’яти кімнат з усіма вигодами, які наймали пацієнти. Будівлю було електрифіковано, обладнано системами водопостачання, водяного опалення, вентиляції, ліфтом», – розповів києвознавець.

    «Інтер’єр парадної сходової клітки з вестибюлем опоряджено у стилі модерн. На відміну від більш раціоналістичного оздоблення фасаду (весь декор виконано в цеглі), інтер’єр має ошатне флористичне ліплення на стінах. Також у стилі модерн виконано ковані елементи - огородження сходів та фрамуги над дверима ліфту. Малюнок огородження мені здався оригінальним - стилізовані зооморфні мотиви, що нагадують птаха (качку або голуба). Проте ще 1906 року такий малюнок огородження сходів з будинку у Берліні було опубліковано у німецькому журналі», – продовжив Короб.

    Краєзнавець оприлюднив фото інтер’єр вестибюлю та парадних сходів будівлі.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
    Фото: Антон Короб/Facebook

    Наразі на першому поверсі будинку розташована фізіотерапевтична поліклініка, щоправда з окремим з 1940 року входом.

    Теги: Київ історія будинок архітектура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)