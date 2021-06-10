Один із найцікавіших зразків модерну. Як виглядає інтер’єр столітньої будівлі біля Золотих воріт (фото)
Наразі на першому поверсі будинку, якому вже понад 100 років, розташована фізіотерапевтична поліклініка
Відомий києвознавець Антон Короб знайомить киян із видатними місцями столиці.
На своїй сторінці у Facebook він показав інтер’єр вестибюлю та парадних сходів колишнього прибуткового будинку Йосипа (Юзефа)-Богдана Гарлінського, 1907-1908.
Короб зазначив, що у будівлі, розташованій на вул. Ярославів Вал, 4, представлений один із найцікавіших зразків модерну в Києві.
«1905 року ділянку придбав доктор медицини Йосип (Юзеф)-Богдан Гарлінський. Він замовив цивільному інженерові Йосипу Зекцеру п’ятиповерховий прибутковий будинок, який було споруджено протягом 1907-1908 років. На першому поверсі містився «Інститут фізичних методів лікування доктора Й. Гарлінського» і санаторій-пансіон для хворих на внутрішні і нервові захворювання доктора І. Вербського, на другому-п’ятому поверхах – по дві квартири з чотирьох і дев’яти кімнат з усіма вигодами, які наймали пацієнти. Будівлю було електрифіковано, обладнано системами водопостачання, водяного опалення, вентиляції, ліфтом», – розповів києвознавець.
«Інтер’єр парадної сходової клітки з вестибюлем опоряджено у стилі модерн. На відміну від більш раціоналістичного оздоблення фасаду (весь декор виконано в цеглі), інтер’єр має ошатне флористичне ліплення на стінах. Також у стилі модерн виконано ковані елементи - огородження сходів та фрамуги над дверима ліфту. Малюнок огородження мені здався оригінальним - стилізовані зооморфні мотиви, що нагадують птаха (качку або голуба). Проте ще 1906 року такий малюнок огородження сходів з будинку у Берліні було опубліковано у німецькому журналі», – продовжив Короб.
Краєзнавець оприлюднив фото інтер’єр вестибюлю та парадних сходів будівлі.
Наразі на першому поверсі будинку розташована фізіотерапевтична поліклініка, щоправда з окремим з 1940 року входом.