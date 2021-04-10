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    У Києві почали зносити 120-річний будинок Уткіна (фото)

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    У Києві почали зносити 120-річний будинок Уткіна - У Києві почали зносити 120-річний будинок Уткіна (фото)
    У Києві почали зносити 120-річний будинок Уткіна
    Фото: «Мапа Реновації»

    Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times»

    У Києві почали зносити 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29.

    Про це повідомляє громадська організація «Мапа Реновації».

    Коли почали зносити будинок, то на місце приїхала поліція, яку викликали активісти.

    Прибутковий будинок Івана Уткіна побудували наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя у стилі неоренесанс. Це була єдина дореволюційна будівля кварталу між Жилянською, Льва Толстого, Петлюри та річкою Либідь.

    Охоронного статусу будинок не мав, однак зберігся в чудовому стані. Його почали демонтувати 20 березня, тоді вийняли віконні рами. Юристи «Мапи Реновації» встановили, що роботи ведуться з порушенням закону, адже цільове призначення земельної ділянки не відповідає її використанню, на місці не було захисного паркану та інформаційного стенду, а майбутнє будівництво порушує межі прибережної водоохоронної смуги річки Либідь.

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    У Києві почали зносити 120-річний будинок Уткіна (фото)
    У Києві почали зносити 120-річний будинок Уткіна (фото)
    У Києві почали зносити 120-річний будинок Уткіна (фото)
    У Києві почали зносити 120-річний будинок Уткіна (фото)
    Фото: «Мапа Реновації»

    Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

    Раніше стало відомо, що кияни з руху «Мапа реновації» розмістили вздовж вулиці Петлюри сітілайти за збереження будинку купця Уткіна, який може бути знесений під час будівництва офісного центру.

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    Теги: Київ будівництво активісти поліція кияни будинок
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