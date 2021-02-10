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    Столична фірма ухилилась від сплати майже 5 млн грн земельного податку

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    Ухилення від сплати податку викрили працівники ГУ ДФС у Києві - Столична фірма ухилилась від сплати майже 5 млн грн земельного податку
    Ухилення від сплати податку викрили працівники ГУ ДФС у Києві
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Оцільниця приватного підприємства подала до контролюючих органів недостовірні податкові декларації

    Слідчі Головного управління Державної фіскальної служби в Києві повідомили про підозру керівнику приватного підприємства за фактом ухилення від сплати земельного податку та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

    Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    Слідством встановлено, що керівниця підприємства під час здійснення господарської діяльності у 2015-2016 роках, маючи реальну можливість та фінансові ресурси на підприємстві, умисно подала до контролюючих органів недостовірні податкові декларації, внаслідок чого ухилилась від сплати земельного податку на загальну суму майже 5 млн грн.

    Досудове розслідування триває.

    Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження.

    Раніше Київська міська прокуратура спільно із Головним управлінням ДФС у Києві у ході розслідування кримінального провадження забезпечили відшкодування до бюджету земельного податку на суму 12 млн гривень. Встановлено, що у період з серпня 2018 по серпень 2020 року директор приватного підприємства, маючи реальну можливість та фінансові ресурси на підприємстві, умисно не сплачував податок на землю, у результаті чого державі завдано збитків на 12 млн гривень.

    Також Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора столичного підприємства за фактом несплати податку на прибуток підприємства в сумі понад 7,5 млн грн.

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    Теги: податки
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