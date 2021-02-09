Продаж нерухомості у 2021 році: які податки українці повинні сплатити

Розрахунок податку при продажу нерухомості визначається від суми доходу, отриманого від продажу такої нерухомості

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) нерухомості передбачений ст.172 Податкового кодексу України. При здійсненні таких операція фізичні особи зобов’язані задекларувати свої доходи та сплатити податок.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, при продажу нерухомості укладається договір купівлі-продажу, в такому випадку будуть утримуватися наступні податки:

податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) - 5%;

військовий збір - 1,5%;

Розрахунок податку при продажу нерухомості визначається від суми доходу, отриманого від продажу такої нерухомості. Дохід визначається виходячи з ціни, котра зазначена в договорі купівлі-продажу, тобто суми, яку покупець передає продавцеві за нерухоме майно, але не нижче оціночної вартості.

Зверніть увагу, існують винятки:

якщо протягом року здійснено одну угоду з об'єктом нерухомості, яким володієш більше трьох років, дохід від продажу такого об'єкта не обкладається податком;

якщо об'єкт нерухомості отримано у спадок - умова щодо перебування майна у власності понад три роки в такому випадку не поширюється, тобто можна продавати об'єктом нерухомості відразу. При продажу такої нерухомості дохід також не оподатковується.

У випадку продажу земельної ділянки податок сплачується в такому ж розмірі, як і при продажу іншого нерухомого майна.

Проте винятком в даному випадку є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, а також та, яка не перевищує норми приватизації (безоплатної передачі), передбаченої ст.121 Земельного кодексу України.

Для звільнення від оподаткування також необхідна умова володіння ділянкою понад три роки, виключаючи ситуацію отримання ділянки у спадок.

Якщо продавцем виступає нерезидент, в такому випадку розмір податку при продажу нерухомості становитиме 18% ПДФО та 1,5% військовий збір.

Вищевказані виключення також відносяться і до продавця-нерезидента.

Тож, якщо ви у минулому році продавали нерухоме майно, то для виконання свого громадянського обов’язку зверніться до податкових органів за місцем вашої реєстрації та до 01 травня поточного року задекларуйте отримані від такого продажу доходи.

При відвідуванні податкових органів використовуйте засоби захисту, а саме маски або респіратори, а також дотримуйтеся соціальної дистанції, уникайте скупчень людей.

Рекомендуємо скористатись можливістю подати декларацію не відвідуючи податкові органи, а за допомогою податкових сервісів, зокрема Електронного кабінету, попередньо отримавши кваліфікований електронний підпис.

До слова, українці повинні заплатити податки за свої квартири. Для тих, у кого площа квартири перевищує 130 квадратів, розмір податку становить від 5 тис. грн.