Столичне приватне підприємство заборгувало 12 млн грн земельного податку

До бюджету відшкодовано 12 млн грн несплачених податків

Київська міська прокуратура спільно із Головним управлінням ДФС у Києві у ході розслідування кримінального провадження забезпечили відшкодування до бюджету земельного податку на суму 12 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що у період з серпня 2018 по серпень 2020 року директор приватного підприємства, маючи реальну можливість та фінансові ресурси на підприємстві, умисно не сплачував податок на землю, у результаті чого державі завдано збитків на 12 млн гривень.

За вказаним фактом керівнику товариства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.

За результатами розслідування, у зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків, до суду скеровано клопотання про звільнення вказаної особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, за 2020 рік столичними платниками податків до бюджетів усіх рівнів сплачено 119,9 млрд гривень, що на 14,53 млрд грн, або на 14% перевищує відповідний показник 2019 року.

За минулий рік платники Київщини спрямували до бюджетів територіальних громад області більше як 16 мільярдів гривень, що на 1,3 млрд грн перевищує показник 2019 року.

Нещодавно податкова міліція Київщини викрила забудовника, який ухилився від сплати податків на суму понад 13 млн гривень.