Податкова торік вдвічі скоротила кількість перевірок

Графік планових перевірок на 2021 рік включає понад 6 тисяч компаній – платників податків

За підсумками податкових перевірок торік до бюджету стягнуто понад 131 млн грн

У 2020 році кількість перевірок за зверненням платника податків порівняно з позаминулим роком скоротилася до 517.

За даними Державної податкової служби, це в 1,7 раза менше ніж у 2019 році, коли таких перевірок було проведено 903.

Найчастіше такі звернення відбуваються у зв'язку зі зміною засновника, посадовців або через бажання платника підтвердити правильність ведення податкового обліку на підприємстві.

ДПС зазначає, що за підсумками таких перевірок торік до бюджету стягнуто понад 131 млн грн.

Податкова також нагадує, що на період дії карантинних обмежень через пандемію проведення перевірок заборонене майже за всіма підставами. Проте на звернення платника податків ці обмеження не поширюються.

Таким чином, фактично законодавством передбачено право платника отримувати від державних органів «адміністративну послугу» у вигляді перевірки.

У березні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби. Зокрема було встановлено мораторій на проведення планових та фактичних податкових перевірок на період карантину.

Пізніше уряд подовжував термін дії мораторію через продовження карантину. У вересні його подовжили ще на пів року.

У лютому Кабмін скоротив терміни дії мораторію на проведення деяких видів податкових перевірок бізнесу.

Раніше ДПС оприлюднила графік планових перевірок на 2021 рік, який включає понад 6 тисяч компаній – платників податків.

Зокрема у 2021 році плануються перевірки Ладиженської, Криворізької, Запорізької, Бурштинської, Луганської, Добротвірської, Придніпровської ТЕС і дочірнього підприємства Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча – «Ілліч-Агро Донбас» (усі - кінцевий бенефіціар Рінат Ахметов), «Вінницької аграрно-промислової групи» (кінцевий бенефіціар Олександр Герега), футбольного клубу «Іллічівець» (власник - Володимир Бойко), «Вінницягаз» (Дмитро Фірташ).

Також у плані перевірок «Рошен-Харків» та «Рошен-Волинь», ТОВ «Верес», агрохолдинги «Хортиця», «Каргіл агро» та низка філій агрохолдингу «Нібулон».

Цьогоріч також будуть перевірені низка поштових операторів «Укрпошта», «Нова пошта» та філії «Укравтодору».

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