Столична мерія рекомендує магазинам відмовитися від поліетиленових пакетів

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Київрада рекомендує суб’єктам господарювання сфери торгівлі і послуг пропонувати покупцям альтернативу одноразовим поліетиленовим пакетам

Сьогодні, 17 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали рішення «Про питання використання поліетиленових пакетів в магазинах та точках продажу товарів».

Відповідно до рішення, Київрада рекомендує суб’єктам господарювання сфери торгівлі і послуг пропонувати покупцям альтернативу одноразовим поліетиленовим пакетам. Це можуть бути біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбини тощо. У багатьох країнах прийняті або розробляються законодавчі акти, які прямо забороняють використання полімерів. Натомість споживачам пропонують паперові пакети, які повністю безпечні для людини. Приміром у Франції на законодавчому рівні вирішили повністю відмовитися від поліетилену. Магазинам дали тримісячну відстрочку, щоб вони встигли закупити паперові пакети і полотняні сумки.

«Наша головна ідея – зробити купівлю і використання поліетилену не модним. Коли ви купуєте їжу або інші речі у поліетиленових пакетах, середній термін їх розпаду – більше ніж 100 років. Ми хочемо зробити так, як у багатьох країнах світу, де використання поліетилену або обкладається великими податками, або взагалі заборонено. Це рішення рекомендує суб’єктам господарювання сфери торгівлі і послуг пропонувати покупцям альтернативу використання одноразових поліетиленових пакетів. Мається на увазі використання біологічних полімерів чи паперових пакетів, а найцікавіше – повернення до використання багаторазових торбин, які виробляються із тканини», - зазначив автор відповідного проекту рішення, депутат Київради Костянтин Яловий.

За його словами, нормативно-правові акти України не передбачають право органів місцевого самоврядування встановлювати заборону обігу товарів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також визначати заходи відповідальності суб'єктів підприємництва за порушення таких приписів. Таким чином, питання заборони використання та продажу поліетиленових пакетів повинно насамперед вирішуватись централізовано на державному рівні, адже потребує змін у законодавчих актах України. Тому рішення Київради носить рекомендаційний характер.

Обмеження використання поліетиленових пакетів у магазинах підтримали 75 депутатів.

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