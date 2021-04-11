У Києві утворилося величезне звалище шин, які мали б утилізувати (фото)

Використання шин на дитячих майданчиках – шкода для здоров’я малечі. При нагріванні на сонці випаровуються канцерогени

Використання шин на дитячих майданчиках – шкода для здоров’я малечі. При нагріванні на сонці випаровуються канцерогени

Автомобільні шини – серйозна екологічна проблема

У полі Деснянського району (між вулицями Пухівською та Закревського, навпроти ТЕЦ) комунальні служби створили звалище автомобільних шин, які повинні бути утилізовані. Про це повідомила депутатка Київради Аліна Михайлова в мережі Facebook.

«Старі колеса зібрали з усього району та мали б вивезти за дорученням мера Віталія Кличка, адже наразі всі колеса по місту прибираються та мають бути утилізовані. Але хтось кудись не довіз та вивіз їх нам на «заднє подвір’я» міста, яке хочуть перетворите на звалище та кладовище відходів, замість того щоби створювати там парки та рекреаційні зони», – написала Михайлова.

Депутатка Київради проінформувала, що вже викопаний котлован та 10 квітня на цьому місці була техніка.

«Куди ці колеса вивозять комунальні служби? За який рахунок їх утилізують? Звідки колеса на фото? Які дії адміністрації були проведенні? Це дуже велике забруднення для екології, адже розпад резини в природі довгий — це сотні або тисячі років», – написала Михайлова.

Нагадаємо, під Києвом утворилося масштабне сміттєзвалище, яке забруднює водойму. Місцеві мешканці вже не перший рік намагаються врятувати річку Красна від знищення. Вони скаржаться, що біля річки розташоване сміттєзвалище і «ферма», де бігають свині та кози, а їх природні спорожнення (сеча) стікають в річку через вириті траншеї.

Крім того, у Баришівці виявлено несанкціоноване сміттєзвалище площею 11 гектарів. Збитки, розраховані Держекоінспекцією за це порушення, становлять 8,7 млн грн.