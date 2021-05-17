Із двох підземок у центрі Києва комунальники прибрали понад 80 МАФів (фото)

Демонтовано МАФи у переходах до станцій метро «Площа Льва Толстого» і «Палац Україна»

Демонтовані МАФи переїхали на штрафмайданчики

14 травня працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували тимчасові споруди у підземних переходах до станцій метро «Площа Льва Толстого» і «Палац Україна». Про це повідомляє пресслужба підприємства.

За даними комунальників, демонтовано понад 80 торговельних конструкцій, які переїхала на штрафмайданчики.

«Тепер кияни та гості міста можуть безперешкодно користуватися цими підземними переходами», – зазначили у «Київблагоустрої».

Нагадаємо, 12 травня відбувся демонтаж МАФів у підземному переході поблизу із станцією метро «Арсенальна» та в переході на станції метро «Либідська».

Того ж дня Київська міська прокуратура заявила про розкриття схеми отримання мільйонних прибутків від «кришування» нелегальної торгівлі у підземних переходах у столиці.

Як повідомлялося, на вулиці Володимирській, 42 в центрі Києва, де у грудні минулого року комунальники демонтували сезонний майданчик для харчування, наразі встановлюють новий МАФ.

27 квітня відбувся демонтаж МАФів на вулиці Регенераторній. На місце зігнали багато представників «Київблагоустрою», поліції та Муніципальної охорони.

Повідомлялося, що під час демонтажу МАФів відбулися жорсткі затримання підприємців, які чинили опір.

Поліція поінформувала про затримання 14 осіб, які перешкоджали комунальним службам.