Київ тоне у смітті: за місяць інспектори зафіксували понад 4 тис. порушень

Інспектори благоустрою за місяць внесли понад 1,5 тисячі приписів щодо неприбраного сміття

У квітні в Києві проводили загальноміські толоки, численні заходи із приведення міста до належного стану після зими. Вистачало роботи і у столичних інспекторів благоустрою: вони зафіксували понад 4 тисячі порушень, більшість із яких стосуються несвоєчасного прибирання територій від сміття. На порушників правил благоустрою склали понад 300 адміністративних протоколів. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

«У Києві не повинно бути жодного місця, де лежать купи неприбраного сміття. Це зовсім не личить європейському місту. Надзвичайна відповідальність усіх без винятку балансоутримувачів: керуючих компаній, ОСББ, ЖБК, комунальних і приватних підприємств. Вони повинні тримати міські території в ідеальному стані. Втім, на жаль, лише щодо сміття за квітень – понад 1,5 тис. приписів. При тому, що тривав місячник із благоустрою», – прокоментував Кулеба.

Також посадовець зазначив, що окрім сміття, майже 800 приписів інспектори внесли щодо МАФів, тимчасових споруд та інших елементів благоустрою. 250 – щодо відсутності укладених договорів на вивезення сміття, понад 300 – за графіті на фасадах будинків, більше 100 – за неприбрану із дерев паразитуючу омелу.

Кулеба нагадав, що штраф за порушення благоустрою в місті невеликий: максимум 1700 грн для юридичних осіб та 1360 – для фізичних. Тому він висловив сподівання, що на державному рівні будуть ухвалені рішення щодо збільшення штрафних санкцій за порушення правил благоустрою найближчим часом.

До слова, фахівці Північного офісу Держаудитслужби провели ревізію фінансово-господарської діяльності столичного комунального підприємства «Київблагоустрій» за період з 1 липня 2018 року по 31 грудня 2020-го. За результатами контрольного заходу встановлено фінансові порушення на загальну суму 4,5 млн грн.

Як повідомлялося, у столиці почали тестувати нові контейнери для небезпечних відходів.

24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

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