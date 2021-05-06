Аудитори виявили в «Київблагоустрої» порушень на 4,5 млн грн

Матеріали ревізії передано до Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області

Фахівці Північного офісу Держаудитслужби провели ревізію фінансово-господарської діяльності столичного комунального підприємства «Київблагоустрій» за період з 1 липня 2018 року по 31 грудня 2020-го.

За результатами контрольного заходу встановлено фінансові порушення на загальну суму 4,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Через недотримання вимог законодавства міський бюджет не отримав доходів на суму понад 2 млн грн. Це порушення було усунуто частково (шляхом перерахування 900 тис. грн до бюджету Києва).

Ревізією встановлено списання коштів на видатки без отримання товарів (робіт і послуг) на суму 1,1 млн грн. Проведення демонтажних робіт на виконання доручення Департаменту міського благоустрою (яке згодом скасував Окружний адмінсуд Києва) призвело до пред'явлення цивільних позовів, які були задоволені Святошинським районним судом Києва. Як результат, органи Державної виконавчої служби в примусовому порядку стягнули з рахунків КП «Київблагоустрій» завдану шкоду за пошкодження майна, що призвело до втрат підприємства.

Під час ревізії встановлено інші порушення, що призвели до втрат матеріальних і фінансових ресурсів:

проведення зайвих виплат внаслідок завищення обсягу виконаних ремонтних робіт;

проведення зайвих виплат через завищення вартості придбаних товарів;

витрати підзвітних коштів за відсутності належного документального підтвердження.

Інші порушення фінансової дисципліни, що не призвели до втрат, перевищили 1 млн грн. Усупереч вимогам законодавства відбулося несвоєчасне списання заборгованості на суму 942 тис. грн (залишок коштів на поточному розрахунковому рахунку відкрито у ПАТ КБ «Хрещатик», який ліквідовано Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 02.10.2020), що призвело до безпідставного завищення дебіторської заборгованості підприємства. Це порушення було усунуто шляхом списання зазначеної заборгованості як безнадійної (за рахунок створеного резерву сумнівних боргів).

Ревізією також установлено факт здійснення витрат на аудиторські, юридичні та консультаційні послуги у розмірі більшому, ніж передбачено фінансовим планом, на загальну суму 155 тис. грн (що призвело до порушення вимог Господарського кодексу України).

Про результати контрольного заходу повідомлено Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Матеріали ревізії передано до Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області.