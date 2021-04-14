Вивезли на звалище та підпалили. Як у Києві «утилізують» шини

За забруднення повітря винуватцям загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі

У Києві виявили відразу кілька звалищ старих автомобільних шин, які нещодавно почали прибирати з клумб і дитячих майданчиків.

Напередодні одне таке звалище спалахнуло і їдкий дим оповив житлові будинки. Як виявилося, до псевдоутилізації можуть бути причетні самі ж комунальники, повідомляє ТСН.

Житель столичної Троєщини В'ячеслав Годлевський розповідає, як напередодні поруч із будинком побачив стовп диму. «Побачив дим – небо було чорне, дуже важко було дивитись на це», – каже киянин.

Спалювання шин на Троєщині. Фото із соцмереж

На стихійному сміттєзвалищі біля дитячого садка і новобудов біля тих коліс, які згоріли, лежать десятки інших. Вони наполовину пофарбовані в зелений колір. Ймовірно - це ті колеса, які донедавна стирчали із землі біля житлових будинків. Цьогоріч столична влада вирішила їх прибрати з дворів. Обіцяли вивозити на спеціальні підприємства й утилізувати. Однак кілька днів тому виник скандал, бо одразу в кількох місцях на околиці Києва жителі виявили цілі кладовища шин.

«Те що їх закопували – це вже порушення правил благоустрою, бо вони не повинні бути закопані. Якщо говорити про те, коли їх починають спалювати, то це і феноли, і сажа, і вуглекислий газ. Викиди йдуть колосальні», – розповів викладач кафедри екології Києво-Могилянської академії Борис Васильківський.

На Троєщині є ще одне стихійне сміттєзвалище: тут, окрім будівельних матеріалів, автозапчастин, є теж розмальовані автомобільні шини. Тут працювали комунальники, які вивозили шини вантажівками. На камеру спілкуватися не бажають, поза нею твердять: звідси вже відправили 10 повних машин. Хто звіз ці колеса сюди, комунальники не знають, однак кажуть, їх таки утилізують.

Коментувати звалища шин на камеру в районній адміністрації відмовились. На своїй сторінці заявили: «З’являються непоодинокі випадки скидання покришок та інших відходів у недозволених місцях невідомими особами. Таким чином утворюються чи збільшуються стихійні звалища та додається робота для комунальників».

Активісти вже звернулись із заявою до поліції. Юрист Ростислав Кравець розповідає, що за порушення правил благоустрою і фізичні особи, і посадовці можуть відбутися хіба штрафом у кілька тисяч гривень. Однак у нинішньому випадку покарання може бути суворішим. «Якщо це призвело до значних забруднень повітря, ґрунту - це може бути розцінене як екоцид, за що від 8 до 15 років позбавлення волі», – каже він.

Як повідомлялося, в полі Деснянського району (між вулицями Пухівською та Закревського, навпроти ТЕЦ) комунальні служби створили звалище автомобільних шин, які повинні бути утилізовані. Фото оприлюднила депутатка Київради Аліна Михайлова.