  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція затримала торгівця зброєю

    • Розсилка
    Поліцейські затримали зловмисника у момент передачі набоїв - Столична поліція затримала торгівця зброєю
    Поліцейські затримали зловмисника у момент передачі набоїв

    Правопорушник за грошову винагороду виконував «замовлення» на придбання різних видів зброї та вибухових пристроїв

    У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який збував зброю та боєприпаси.

    Столичні працівники карного розшуку спільно із співробітниками слідчого управління отримали оперативну інформацію, що на території міста чоловік займається збутом небезпечних предметів: у його арсеналі були різні види зброї та боєприпаси, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    З метою документування протиправних дій фігуранта, поліцейські, під виглядом потенційного покупця, домовилися з ним про продаж зброї. На зустріч зловмисник приніс пістолет та 8 бойових патронів. У подальшому, за висновками експертів, було встановлено, що це самозарядний пістолет, виготовлений шляхом переробки. 

    Крім того, «зброяр» запропонував для продажу ще три ручні гранати. Натомість невдовзі пояснив, що у наявності цих боєприпасів вже немає, тому приніс для чергового збуту 102 патрони калібру 5,45 мм. У момент передачі набоїв, поліцейські затримали його на місці скоєння кримінального правопорушення. 

    Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили звідти патрони калібром 9 мм, які він зберігав з метою збуту. 

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Столична поліція затримала торгівця зброєю
    Столична поліція затримала торгівця зброєю
    Столична поліція затримала торгівця зброєю
    Столична поліція затримала торгівця зброєю
    Столична поліція затримала торгівця зброєю

    «Встановлено, що правопорушник - це 42-річний уродженець Вінницької області, який останнім часом проживав у столиці. Раніше у поле зору правоохоронців підозрюваний не потрапляв. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко. 

    На даний час у рамках кримінального провадження, яке розпочато за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. 

    Читайте також
    Київ зброя боєприпаси поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ