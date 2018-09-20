Столична поліція затримала торгівця зброєю



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Поліцейські затримали зловмисника у момент передачі набоїв

Правопорушник за грошову винагороду виконував «замовлення» на придбання різних видів зброї та вибухових пристроїв

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який збував зброю та боєприпаси.

Столичні працівники карного розшуку спільно із співробітниками слідчого управління отримали оперативну інформацію, що на території міста чоловік займається збутом небезпечних предметів: у його арсеналі були різні види зброї та боєприпаси, повідомляє прес-служба поліції Києва.

З метою документування протиправних дій фігуранта, поліцейські, під виглядом потенційного покупця, домовилися з ним про продаж зброї. На зустріч зловмисник приніс пістолет та 8 бойових патронів. У подальшому, за висновками експертів, було встановлено, що це самозарядний пістолет, виготовлений шляхом переробки.

Крім того, «зброяр» запропонував для продажу ще три ручні гранати. Натомість невдовзі пояснив, що у наявності цих боєприпасів вже немає, тому приніс для чергового збуту 102 патрони калібру 5,45 мм. У момент передачі набоїв, поліцейські затримали його на місці скоєння кримінального правопорушення.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили звідти патрони калібром 9 мм, які він зберігав з метою збуту.

«Встановлено, що правопорушник - це 42-річний уродженець Вінницької області, який останнім часом проживав у столиці. Раніше у поле зору правоохоронців підозрюваний не потрапляв. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

На даний час у рамках кримінального провадження, яке розпочато за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.