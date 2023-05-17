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Столична поліція покарала співака Віктора Павлика, який хизувався спецперепусткою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична поліція покарала співака Віктора Павлика, який хизувався спецперепусткою
Павлик подарував Катерині Реп'яховій спецперепустку, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві
колаж: glavcom.ua

Співак хизувався спецперепусткою на проїзд у комендантську годин

Київські правоохоронці вилучили у співака Віктора Павлика спецперепустку на проїзд. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, співак хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один із мостів столиці.

«Під час монітору мережі Інтернет та засобів масової інформації правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку.

Окрім цього, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що співак Віктор Павлик з молодою дружиною втрапили у гучний скандал. Катерина Репяхова на своїй сторінці в соцмережі показала відео, як мчать з чоловіком по Південному мосту у Києві, яким заборонено пересуватися особистим транспортом громадян. Українці обурилися таким вчинком артиста. ЗМІ пишуть, що Павлик подарував Катерині Реп'яховій спецперепустку, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві. Саме такий документ Віктор Павлик демонструє на камеру. «Мене чоловік везе Південним мостом. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік мені дарує такі романтичні подарунки», – прокоментувала Катерина на відео.

Теги: інтернет українці скандал поліція співак відео Віктор Павлик

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