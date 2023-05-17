Столична поліція покарала співака Віктора Павлика, який хизувався спецперепусткою
Співак хизувався спецперепусткою на проїзд у комендантську годин
Київські правоохоронці вилучили у співака Віктора Павлика спецперепустку на проїзд. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Як зазначається, співак хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один із мостів столиці.
«Під час монітору мережі Інтернет та засобів масової інформації правоохоронці поліції Києва виявили відео, на якому відомий український співак їде з жінкою в автомобілі по Південному мосту та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину», – йдеться у повідомленні.
За цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку.
Окрім цього, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного стану.
Раніше повідомлялося, що співак Віктор Павлик з молодою дружиною втрапили у гучний скандал. Катерина Репяхова на своїй сторінці в соцмережі показала відео, як мчать з чоловіком по Південному мосту у Києві, яким заборонено пересуватися особистим транспортом громадян. Українці обурилися таким вчинком артиста. ЗМІ пишуть, що Павлик подарував Катерині Реп'яховій спецперепустку, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві. Саме такий документ Віктор Павлик демонструє на камеру. «Мене чоловік везе Південним мостом. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік мені дарує такі романтичні подарунки», – прокоментувала Катерина на відео.
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