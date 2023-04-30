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Посол України в Аргентині розповів, що там чекає на українських біженців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Посол України в Аргентині розповів, що там чекає на українських біженців
В Аргентині перебуває близько 300 українських біженців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аргентина не має урядової програми допомоги біженцям

В Аргентині небагато українців – в країні перебуває близько 300 новоприбулих українців. Саме тому в країні поки нема урядової програми соціального захисту біженців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Аргентині Юрій Клименко.

Далеко не всі українці мають достатньо коштів, аби прибути в Аргентину. У питаннях логістики їм доводиться покладатися або на самих себе, або на допомогу окремих благодійників. Посол відзначив особливу роль аргентинського мецената, підприємця, очільника неурядової організації «Солідер» Енріке Піньєйро. Він допомагає доправляти гуманітарку до Польщі власним літаком Boeing Dreamliner. А вже звідти вона прямує в Україну. У лютому було відправлено 13-й за рахунком гуманітарний вантаж, а зараз волонтери формують 14-й.

Посол України в Аргентині Юрій Клименко і меценат Енріке Піньєйро
Посол України в Аргентині Юрій Клименко і меценат Енріке Піньєйро
фото: пресслужба посольства України в Аргентині

«До речі, однією з його місій (мецената Енріке Піньєйро – «Главком») після початку російського повномасштабного вторгнення, окрім доставки гуманітарної допомоги, було сприяння у перевезенні українських біженців, зокрема з Польщі до Канади», – розповів Клименко.

На жаль, урядової програми соціального захисту для українських шукачів притулку в Аргентині поки що немає. Однак, місцевий уряд досить прихильно ставиться до прибулих українців. Зокрема, аргентинською стороною максимально спрощено для них оформлення дозволу на тимчасове проживання. До слова, в Аргентині, стверджує Клименко, дуже багато новоприбулих росіян, які «тікали від війни».

Нагадаємо, що Аргентина вивчає можливість приєднатися до формули миру Зеленського. Офіційний Буенос-Айрес поки не визначився, про які пункти йдеться.

До слова, нещодавно посол РФ в Аргентині пожалівся на «жорстоку русофобію» та акти прямого насильства з боку місцевого населення щодо росіян. Раніше повідомлялося, що Кіпр виселить 3000 українських біженців із готелів перед початком туристичного сезону. 

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Теги: українці Аргентина біженці

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